هشدار نارنجی تقویت سامانه بارشی در خوزستان و احتمال ریزش تگرگ

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۶۳ مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ اداره کل هواشناسی خوزستان، تقویت سامانه بارشی از اواسط وقت یکشنبه تا اواسط وقت دوشنبه در استان فعال خواهد شد.
وی افزود: فعالیت این سامانه سبب وقوع رگبار و رعد و برق، وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: همچنین در برخی نقاط احتمال ریزش تگرگ وجود دارد.
وی ادامه داد: در دیگر مناطق استان بارشها به صورت نقطهای پیشبینی میشود.
سبزهزاری از شهروندان خواست با توجه به هشدار صادر شده تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
