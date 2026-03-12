به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر پنجشنبه در برنامه‌های خود در ایام ماه مبارک رمضان با جمعی از روحانیون و ائمه جمعه و جماعات شهرستان‌های سنندج و شویشه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در دیدار با ماموستا لقمان نذیری، امام جماعت مسجد غیاثی و ماموستا عبدالرحیم احمدی، مدیر مدرسه امام شافعی(رض) امام‌زاده پیرعمر سنندج، از خدمات دینی و اجتماعی آنان در منطقه قدردانی کرد.

وی همچنین در دیدار با ماموستا امیر امجدی، امام جمعه شهرستان شویشه، در جریان فعالیت‌ها و دغدغه‌های فرهنگی و مذهبی این منطقه قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این دیدارها با اشاره به نقش اثرگذار روحانیون اهل سنت در جامعه اظهار داشت: خدمت خالصانه علما و روحانیون به مردم، موجب تحکیم ارزش‌های دینی و تقویت وحدت و انسجام اجتماعی در جامعه می‌شود.

وی همچنین بر اهمیت نقش روحانیون در ترویج معارف اسلامی، تقویت روحیه همدلی و خدمت‌رسانی به مردم شریف استان تأکید کرد.

در ادامه این دیدارها، روحانیون نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل فرهنگی و دینی شهرستان‌های سنندج و شویشه مطرح کردند.

گفتنی است؛ این دیدارها در ایام ماه مبارک رمضان و با هدف تقویت تعامل میان روحانیون و مسئولان و نیز افزایش هم‌افزایی در مسیر ارتقای ارزش‌های دینی و معنوی جامعه برگزار شد.