به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی ظهر سه شنبه در ادامه دیدارهای خود با طلاب و روحانیون، با حضور در منازل ماموستا عبدالسلام محمدی امام جمعه شهرستان دهگلان و ماموستا عزیز امیری امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه، از خدمات ارزنده این روحانیون در ترویج معارف اسلامی و خدمت به مردم تقدیر کرد.

وی در این دیدارها با اشاره به جایگاه روحانیون در هدایت جامعه و نشر آموزه‌های دینی، گفت: روحانیون و طلاب با تلاش خستگی‌ناپذیر خود نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی دینی و تقویت همبستگی اجتماعی در منطقه دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان تأکید کرد: همکاری و همدلی میان علما و روحانیون شیعه و اهل سنت، الگویی ارزشمند برای جامعه است و می‌تواند مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی استان را هموار سازد.

وی افزود: تقدیر از خدمات این بزرگواران نه تنها نشانه احترام به زحمات آنان است، بلکه پیام روشنی از اهمیت وحدت و همبستگی میان ادیان و مذاهب مختلف در راستای ارتقای فرهنگ اسلامی به جامعه منتقل می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در پایان اظهار داشت: روحانیون با فعالیت‌های خود، علاوه بر ترویج دین، بستری مناسب برای خدمت به مردم فراهم می‌کنند و حمایت از این تلاش‌ها می‌تواند موجب ارتقای کیفیت زندگی و تقویت انسجام اجتماعی در استان شود.