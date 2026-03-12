تشییع پیکر ۱۰ شهید جنگ رمضان همزمان با روز جهانی قدس در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر ۱۰ شهید والامقام جنگ رمضان، همزمان با روز جهانی قدس و در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی به خاک جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در بندرعباس تشییع می‌شود.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، آیین تشییع این شهیدان گران‌قدر از ساعت ۱۰ صبح از میدان امام خمینی(ره) تا مسجد جامع بندرعباس برگزار خواهد شد.

سه تن از این شهدا در بندرعباس به خاک سپرده می شوند و ۷ تن دیگر در شهرستان های استان به خاک سپرده می شوند.

علی رخش بهار، فاضل خادمی، عدنان آرمان، ابوالفضل اکبری، رضا بارانی، صادق دروگر، فرهاد نصوری، محسن مراد پور جغدری و مصطفی ارکاک از شهدای تجاوز آمریکایی و صهیونیستی به ایران عزیز هستند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان از عموم مردم مؤمن و ولایت‌مدار جهت شرکت در این مراسم معنوی، بزرگداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز اسلام و اعلام حمایت مجدد از آرمان آزادی قدس شریف دعوت به عمل آورده است.