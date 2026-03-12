سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهدای «جنگ رمضان» و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شهروندان اظهار کرد: در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم روز جهانی قدس، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در شهر اصفهان اعمال خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۵ صبح روز جمعه توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابان‌های حافظ، سپه، استانداری و نشاط ممنوع خواهد بود و همکاران پلیس راهور ضمن اطلاع‌رسانی به شهروندان، در صورت توقف خودروها نسبت به انتقال آنها اقدام خواهند کرد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: همچنین از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۲ اسفند ماه تردد خودروها از مسیرهای منتهی به میدان امام خمینی (ره) ممنوع خواهد بود.

وی گفت: بر این اساس تردد از زیرگذر میدان امام علی (ع) به سمت چهارراه شکرشکن و میدان امام (ره)، از تقاطع گلزار – احمدآباد به سمت شکرشکن و میدان امام خمینی (ره)، از تقاطع هشت بهشت – نشاط به سمت چهارراه شکرشکن و میدان امام خمینی (ره)، از تقاطع فلسطین به سمت تقاطع استانداری – سپه، از تقاطع طالقانی – شمس‌آبادی به سمت میدان امام حسین (ع)، از تقاطع کتابخانه مرکزی به سمت میدان امام حسین (ع) و از تقاطع تختی به سمت میدان امام حسین (ع) ممنوع خواهد بود.

مولوی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای پارک وسایل نقلیه گفت: محل پارک موتورسیکلت‌ها در بلوار هشت بهشت، خیابان استانداری و خیابان حافظ قبل از تقاطع کرمانی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: همچنین محل پارک اتوبوس‌های عمومی در خیابان میرداماد، خیابان شمس‌آبادی و خیابان نشاط پیش‌بینی شده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت پارکینگ‌ها و به منظور رفاه حال روزه‌داران، شهروندان برای حضور در مراسم از ناوگان حمل و نقل عمومی، مترو و خطوط ویژه اتوبوس استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: تردد انواع موتورسیکلت نیز در محدوده میدان امام (ره) ممنوع است.