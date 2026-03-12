۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

روند اجرای پروژه‌های مسکن کرمانشاه متوقف نمی‌شود

کرمانشاه- معاون عمرانی استانداری گفت: با دستور استاندار و وزیر راه و شهرسازی، روند تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن حتی در شرایط جنگی نیز نباید متوقف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه و در ادامه سلسله بازدیدهای سرزده از پروژه‌های کلان طرح نهضت ملی مسکن، طهماسب نجفی معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه با همراهی رامین الماسی مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، وضعیت پیشرفت این طرح‌ها را به صورت میدانی مورد پایش قرار دادند.

این تیم مدیریتی با حضور در محل کارگاه، از روند اجرای پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی شهر کرمانشاه بازدید به عمل آورده و جزئیات عملیات عمرانی آن را از نزدیک بررسی کردند.

در جریان این بازدید، مسئولان ارشد عمرانی استان ضمن ارزیابی ساخت‌وسازها، در خصوص راهکارهای تسریع در اجرا و پیشرفت بیش از پیش این پروژه و همچنین اتخاذ تدابیر عملیاتی برای رفع موانع موجود بحث و بررسی مفصلی انجام دادند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با تاکید بر اهمیت این طرح‌ها خاطرنشان کرد: بنا به دستور صریح استاندار کرمانشاه و وزیر راه و شهرسازی، روند اجرا و تکمیل این پروژه‌های حیاتی در شرایط جنگی نیز تا حد امکان نباید متوقف شود و چرخ ساخت‌وساز مسکن برای شهروندان باید همچنان در گردش باشد.

