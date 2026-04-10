فرماندار پاوه از پروژه کنارگذر این شهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه فرزاد الماسی فرماندار پاوه به همراه صادق خدادادی مدیر حوزه زیرساخت استانداری کرمانشاه با حضور در محل اجرای پروژه کنارگذر شهر پاوه، از روند پیشرفت این طرح عمرانی بازدید کردند.

در جریان این بازدید میدانی، مسئولان ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه، در جریان مراحل انجام کار قرار گرفتند و مجریان پروژه نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و روند پیشرفت عملیات ارائه کردند.

فرماندار پاوه در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود وضعیت ترافیکی شهر، بر ضرورت تسریع در روند اجرای عملیات عمرانی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای پیشبرد مراحل مختلف طرح شد.

الماسی همچنین با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پروژه، بر پیگیری جدی برای تخصیص اعتبار مصوب از سوی مسئولان استانی و ملی تأکید کرد تا روند اجرای این طرح مهم با سرعت بیشتری ادامه یابد.

پروژه کنارگذر پاوه از جمله طرح‌های مهم زیرساختی در این شهرستان به شمار می‌رود که اجرای آن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک شهری و تسهیل تردد در محورهای ارتباطی منطقه داشته باشد.