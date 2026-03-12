هشدار دادگستری سمنان به سودجویان بازار؛ آرامش روانی جامعه خط قرمز ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای قضایی استان سمنان بعد از ظهر پنجشنبه با اشاره به ضرورت جمع‌بندی عملکردها، از تمامی اعضای شورای قضایی استان خواست تا با اولویت‌بندی، امورات باقی‌مانده امسال را با اقدامات جهادی و شبانه‌روزی به سرانجام رسانده و از موکول کردن آن‌ها به سال آینده پرهیز کنند.

وی در طلیعه سخنان خویش با قدردانی از حضور پرشور و حماسی مردم در عرصه‌های مختلف در شرایط جنگی کنونی، این حضور معنادار، انسجام آفرین و وحدت بخش را مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و توطئه‌گران بدخواه این مرز و بوم دانست و تصریح کرد: باردیگر تجلی‌وحدت، بصیرت و پایبندی ملت به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حمایت قاطع از مردم مظلوم فلسطین، در راهپیمایی عظیم روز قدس امسال متبلور خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت نظارت میدانی بر وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سطح استان تأکید کرد و بیان داشت: در فرآیند تأمین، ذخیره‌سازی و نگهداری کالاهای اساسی نباید هیچ گونه مشکل یا اختلالی وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: تمامی اقلام مورد نیاز شهروندان باید به میزان کافی پیش‌بینی، تأمین و با رعایت اصول نگهداری در بازار توزیع شود و نظارت‌های میدانی در این حوزه به‌صورت مستمر ادامه یابد.

اکبری با اشاره به ادامه فعالیت تیم‌های نظارتی در سطح استان گفت: از اصناف و کسبه متعهد و قانون‌مدار که به ثبات بازار کمک می‌کنند، قدردانی می‌کنیم و اگر عده‌ای سودجو در شرایط حساس کنونی بخواهند با ایجاد التهاب در بازار، آسایش روانی جامعه و سفره مردم را هدف قرار دهند، برخوردی شدید و بدون مسامحه در انتظار آن‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب پیشگام بوده‌اند، گفت: در چنین شرایط خطیری، ما کارگزاران نظام وظیفه داریم با خدمت بیشتر، دقیق‌تر و مسئولانه‌تر، قدردان این مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار باشیم؛ حقیقتاً اجرای عدالت و ارائه خدمات قضایی مطلوب، به‌موقع و دقیق به مردم در کنار رشادت‌های نیروهای غیور مسلح، نوعی جهاد فی‌سبیل‌الله است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه، بر لزوم پیگیری دقیق پرونده‌ها در همه شعب استان تأکید کرد وگفت: اولویت اصلی ما در این مقطع، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها برای احقاق حقوق مردم است و برای حفظ نظم و امنیت پایدار جامعه، با دقت، سرعت و قاطعیت وارد عمل خواهیم.

اکبری بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در وضعیت کنونی یادآور شد و گفت: جلوگیری از کاهش تولید یا تعطیلی کارخانه‌ها باید همچنان در اولویت باشد. در این راستا، نظارت‌های میدانی و پیگیری مستمر درخواست‌های قانونی و مشروع صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران به‌صورت جدی دنبال شود.

وی افزود: انجام مطلوب، صحیح و به‌موقع امور قضایی و رسیدگی دقیق به درخواست‌های مردم، علاوه بر احقاق حقوق قانونی آنان، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش روحیه امید و اعتماد در جامعه می‌شود که این موضوع برای پیشبرد امور کشور اهمیت اساسی دارد و دستگاه قضایی استان سمنان نباید لحظه‌ای از توجه به این مهم غفلت کند.