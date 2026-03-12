نیازهای اساسی و وضعیت بازار ایلام به صورت روزانه رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر پنجشنبه با تأکید بر توجه ویژه به رفاه و معیشت مردم، رسیدگی به نیازمندی‌های روزمره شهروندان و پشتیبانی از تولیدکنندگان استان را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان عنوان کرده است.

در همین راستا، امروز نیز در گفت‌وگوی تلفنی احمد کرمی استاندار ایلام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و معین استان ایلام، موضوع تأمین نیازمندی‌های بازار و همچنین بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس اعلام استاندار ایلام و دیگر مسئولان ، در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در بازار استان وجود ندارد و وضعیت تأمین کالاهای اساسی به‌صورت روزانه از طریق ستاد تنظیم بازار در سطح استان و شهرستان‌ها پایش و رصد می‌شود.