۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

بیعت کانون و هیئت‌ ۵۰ هزار نفری خادم الرضا(ع) قم با رهبر معظم انقلاب

قم- هیئت خادم الرضا علیه‌السلام قم که بیش از ۵۰ هزار عضو دارد با صدور بیانیه‌ای با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام هیئت خادم الرضا علیه‌السلام قم در بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به شرح زیر است:

بسمه تعالی
با عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدّس‌سره)، که ضایعه‌ای جانگداز و جبران‌ناپذیر برای ملت شریف ایران، جهان اسلام و رهروان راه حقیقت بود، هیئت خادم الرضا علیه‌السلام قم، بدینوسیله انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی) به عنوان سومین سکان‌دار هدایت و امامت امت در انقلاب اسلامی را صمیمانه تهنیت عرض می‌نماید.

این انتخاب سترگ، جلوه‌ای از عنایات الهی، درایت و تدبیر حکیمانه مجلس خبرگان رهبری و تجلی‌گر اعتماد عمیق ملت سرافراز ایران به استمرار خط ولایت و رهبری انقلاب اسلامی است، امری که امید و صلابت را در جامعه ایران تجدید نموده و فصل تازه‌ای از اقتدار و سربلندی را نوید می‌بخشد.

هیئت خادم الرضا علیه‌السلام قم به عنوان یکی از بزرگترین تشکل های مذهبی کشور ضمن تجدید عهد و بیعت با خلف صالح، مدبر و شجاع رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی)، اعلام وفاداری می‌نماید.

بر این باور راسخیم که اراده الهی و وحدت کلمه آحاد ملت در حمایت از رهبری معظم، سدی پولادین در برابر هرگونه گزند و تعرض بدخواهان و دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بوده و خواهد بود.

“و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم”
هیئت خادم الرضا علیه‌السلام قم

