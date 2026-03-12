سرهنگ سید حبیب موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به راهپیمایی روز قدس در زنجان اعمال می شود. گفت: آغاز این محدودیت ها از ساعت هفت صبح فردا(جمعه) خواهد بود و سایر محدودیت ها نیز متناسب با شروع راهپیمائی در محدوده های دیگر اعمال می شود.

وی افزود: محدودیت های راهپیمایی روز قدس از میدان قائم به سمت میدان رسل، تقاطع تربیت به طرف میدان رسل، تقاطع فرهنگسرا به سمت میدان رسل و کلیه خیابانهای منتهی به خیابان «کوچه مشکی» اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور استان زنجان با بیان اینکه شهروندان از تردد با موتورسیکلت در این روز در معابر اعلامی خودداری کنند، گفت: در معابری که اجرای محدودیت های ترافیکی انجام می‌شود از ورود موتورسیکلت ممانعت به عمل می آید.

موسوی با بیان اینکه شهروندان برای سهولت تردد به محل های راهپیمایی از وسایل نقلیه عمومی و یا مسیرهای جایگزین استفاده کنند، افزود: خودروهایی که در مسیرهای اعلامی توقف کنند توسط جرثقیل ها به نزدیکترین پارکینگ منتقل می‌شود لذا از شهروندان درخواست می کنیم از توقف و پارک در محل های ممنوع خودداری کنند تا این مراسم در نهایت نظم برگزار شود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید کرد: مأموران انتظامی در تمامی مسیرهای راهپیمایی روز قدس حضور فعال دارند و در تسهیل عبور و مرور کمک می کنند.