به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم به ویژه خانوادهها، فرهنگیان و دانشآموزان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.
متن بیانیه بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم شریف و بصیر ایران اسلامی، بهویژه خانوادههای گرامی، فرهنگیان ارجمند و دانشآموزان عزیز دعوت مینماید تا در راهپیمایی باشکوه «روز جهانی قدس» حضوری پرشور و معنادار داشته باشند.
در همین راستا برای نشان دادن مظلومیت دختران شهید مظلوم «مدرسه شجره طیبه میناب» و در قالب پویش مردمی و جهانی *«کولهپشتی فرشتهها»*، از دانشآموزان عزیز، بویژه دختران دانش آموز دعوت میشود همراه با والدین محترم و معلمان گرانقدر، با لباس فرم مدرسه و کیف و کولهپشتی مدرسه در این راهپیمایی حضور یابند، تا با این حرکت نمادین، یاد و خاطره دانشآموزان شهید *«مدرسه شجره طیبه میناب»* گرامی داشته شده و پیام همبستگی، مظلومیت و مقاومت ملت ایران و ملتهای آزاده جهان به گوش جهانیان برسد.
هر دانش آموز دختری می تواند عکس و فیلم دست نوشته بر روی کوله پشتی خود به زبان فارسی و انگلیسی را جهت انعکاس در رسانه ها، به شماره زیر ارسال ارسال نماید.
09914900125
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همه اقشار مردم دعوت میکند با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر حمایت قاطع خود از آرمان آزادی قدس شریف و دفاع از ملت مظلوم فلسطین و کشور عزیزمان را به نمایش بگذارند.
وعده ما راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور
