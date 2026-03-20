به گزارش خبرنگار مهر، پویش فرشتههای میناب با رویکرد بازسازی مدارس آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی ماه مبارک رمضان (مانند مدرسه شجره طیبه میناب) با همکاری مردم ایران اجرا خواهد شد.
نیایش امیرپرست زاده، یکی از دانشآموزان برگزیده جایزه البرز ۱۴۰۴، با ارسال متن زیر برای بنیاد فرهنگی البرز، تمام مبلغ جایزه نقدی خود در مراسم شصت و سومین سال جایزه البرز را به این پویش اختصاص داد:
کسب جایزه البرز، برای من افتخاری است که برای همیشه آن را در قلبم گرامی میدارم و هرگز فراموش نخواهم کرد. با این حال، بر این باورم که دستاوردهای مادی، هنگامی ارزش والاتر مییابند که در مسیر خدمت به جامعه و کاهش آلام مردم قرار گیرند.
شنیدن خبر حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت دانشآموزان این مدرسه، قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد.
از این رو، تصمیم گرفتهام تا تمام مبلغ جایزهام را به پویش «فرشتههای میناب» به جهت بازسازی این دبستان تقدیم نمایم.
گویی مقدر بود که این جایزه، در راستای اعتلای دانش و امید در آن دیار، به کار گرفته شود و رسالت خود را در این نقطه به سرانجام رساند.
باشد که نورِ علم، همواره بر سرزمین ایران بتابد و راهگشای نسلهای آینده باشد.
بنیاد فرهنگی البرز به عنوان متولی اعطای قدیمیترین جایزه علمی کشور که بر مبنای سنت حسنه وقف پایهگذاری شده است، ضمن تقدیر از اقدام انساندوستانه این نخبه علمی کشورمان، شما را هم به پیوستن به این پویش دعوت مینماید:
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