حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس امسال اهمیت دوچندان دارد

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس اظهار کرد: روز قدس امسال ویژگی‌های فراوانی دارد و به همین جهت لازم است مردم به مراسم راهپیمایی روز قدس توجه و اهمیت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: نخست اینکه امروز در شرایط جنگ با کسانی قرار داریم که غاصب قدس هستند و مسئله فلسطین بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و توجه ملت‌های مسلمان است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران ادامه داد: از سوی دیگر در غم از دست دادن رهبر شهید خود هستیم که همواره بر اهمیت قدس، روز قدس و راهپیمایی این روز تأکید داشتند و همواره مردم را به حضور گسترده در این حرکت بزرگ اسلامی دعوت می‌کردند.

وی همچنین با اشاره به پیام رهبر سوم انقلاب اسلامی گفت: نخستین پیام آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی نیز بر مسئله قدس تأکید داشت و از مردم خواستار توجه و اهتمام ویژه به راهپیمایی و تظاهرات روز قدس شد.

محمدی لائینی با بیان اینکه روز قدس یادگار ماندگار حضرت امام خمینی (ره) است، خاطرنشان کرد: با توجه به همه این ابعاد و شرایط، لازم است مردم عزیز امسال اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس قائل شوند.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود مردم مؤمن و انقلابی با حضوری باشکوه و پرشور در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند و پس از آن نیز در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه حضور یابند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد که این حضور گسترده مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد و موجب تقویت جبهه مقاومت و حمایت از ملت مظلوم فلسطین شود.