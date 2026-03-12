به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر کولیوند به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و اولیای امر خود فرمان برید.

ملت شریف، نجیب و مقاوم ایران،

در پی پیام الهام‌بخش و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی و در لبیک به ندای آن پیشوای فرزانه، ملت بزرگ ایران بار دیگر با بصیرت، وحدت و ایستادگی، صحنه‌ای باشکوه از همدلی و مسئولیت‌پذیری ملی را رقم زده است.

ما خدمتگزاران مردم در جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز خود را جزئی از همین پیکره عظیم ملی می‌دانیم؛ پیکره‌ای که با ایمان، همبستگی و روحیه ایثار، سخت‌ترین روزها را به میدان امید، همدلی و خدمت تبدیل می‌کند.

در پرتو این آموزه الهی و در مسیر ولایت و خدمت به مردم، ما خدمتگزاران ملت در جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران خود را موظف می‌دانیم که در همه میدان‌ها، در کنار مردم و در مسیر هدایت‌ها و رهنمودهای رهبر عزیز انقلاب حرکت کنیم.

اینجانب به نمایندگی از بیش از چهار میلیون عضو داوطلب، امدادگر، نجاتگر، جوان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر با صدایی رسا اعلام می‌کنم: ما فرزندان هلال‌احمر، تا پای جان در رکاب رهبر عزیزمان ایستاده‌ایم و با همه توان، همه ظرفیت‌ها و همه توان انسانی و امدادی خود،‌ برای کاهش آلام و رنج‌های هموطنان غیورمان در میدان خدمت حاضر خواهیم بود.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از دل همین ملت بزرگ برخاسته است؛‌ ملتی که در سخت‌ترین حوادث تاریخ، از زلزله‌ها و سیلاب‌ها تا بحران‌ها و رخدادهای بزرگ ملی، با روحیه‌ای مثال‌زدنی از ایثار، همدلی و فداکاری در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

امروز نیز امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر در سراسر کشور، در پایگاه‌های امداد و نجات، خانه‌های هلال، مراکز درمانی و امدادی و در قلب میدان‌های خدمت، با عزمی راسخ و روحیه‌ای سرشار از ایمان آماده‌اند تا پناه امید مردم در لحظه‌های سخت باشند.

ما باور داریم که خدمت به مردم نه تنها یک وظیفه سازمانی، بلکه یک رسالت انسانی، اخلاقی و انقلابی است.

از همین رو، با تأسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و با اتکا به سرمایه عظیم مردمی، با تمام ظرفیت‌های لجستیکی، امدادی و انسانی خود در کنار مردم خواهیم ماند و لحظه‌ای از تلاش برای تسکین دردها، یاری آسیب‌دیدگان و کاهش رنج‌های هموطنان عزیزمان دریغ نخواهیم کرد.

ما فرزندان هلال‌احمر، با قلبی سرشار از ایمان و تعهد، عهد می‌بندیم که: پرچم خدمت را تا آخرین توان برافراشته نگه داریم، در کنار مردم بمانیم و برای عزت، آرامش و امید این سرزمین تا پای جان تلاش کنیم؛ چرا که هلال‌احمر، نام دیگر مهربانی ملت ایران است.

و شعار ما همچنان این است: «خدمت بی‌منت، در کنار مردم.»

والسلام علیکم و رحمه‌الله

دکتر پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران»