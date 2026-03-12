دعوت شورای فرهنگ عمومی از مردم برای راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ راهپیمایی روز جهانی قدس ترجمان حقیقت «یوم‌القدس یوم‌النصر» و «میدان بازتولید قدرت مردمی و سرمایه اجتماعی» در مبارزه جهانی علیه صهیونیسم و نظام سلطه است.

روز قدس تنها یک مناسبت نمادین نیست، بلکه فرصتی مناسب برای بیداری وجدان‌های جهانی در مقابل جنایات رژیم نامشروع صهیونیستی و حمایت علنی از مردم مظلوم فلسطین است تا صدای اعتراض آن‌ها به گوش جهانیان برسد.

نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به روز جهانی قدس، ابتکار، دوراندیشی و نگاه بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در مبارزه و مقابله با نظام سلطه و رژیم اشغال‌گر قدس و حامیان آن است‌.

این تدبیر میدانی را فراهم کرد که عموم مردم جهان خاصه مسلمین در جمعه آخر ماه مبارک رمضان در دفاع از حق و حقیقت به میدان بیایند.

پیام مهم شرکت‌کنندگان در راهپیمایی این روز در سراسر جهان به ویژه امت اسلامی آشکار است که فلسطین تنها نیست و مقاومت سرنوشت امتی است که در این راه تسلیم نخواهد شد و به پیروزی دست خواهد یافت.

راهپیمایی امسال روز جهانی قدس، فرصتی ارزشمند برای نشان دادن مقاومت مردم کشورمان در برابر تهاجم و تجاوز به خاک مقدس میهن اسلامی و جنایت‌های مختلف رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است. شورای فرهنگ عمومی کشور از آحاد ملت بزرگ و شریف ایران دعوت می کند، پر شورتر از سال‌های گذشته در لبیک به فرمان ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای عزیز با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در صفوف بهم فشرده، یک‌دل و یک‌صدا بار دیگر خشم و انزجار خود را نسبت به رژیم صهیونیستی و توطئه‌های دشمنان ابراز نمایند.»