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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۴۳

قزوینی‌ها پرشور به خیابان آمدند

قزوینی‌ها پرشور به خیابان آمدند

قزوین- مردم قزوین امشب هم با حضور در مساجد و برپایی تجمعاتی فریاد مرگ بر امریکا سر دادند.

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کد مطلب 6773064

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