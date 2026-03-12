https://mehrnews.com/x3bzWP ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۴۳ کد مطلب 6773064 استانها قزوین استانها قزوین ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۴۳ قزوینیها پرشور به خیابان آمدند قزوین- مردم قزوین امشب هم با حضور در مساجد و برپایی تجمعاتی فریاد مرگ بر امریکا سر دادند. دریافت 18 MB کد مطلب 6773064 کپی شد مطالب مرتبط سخن مردم با نیروهای مسلح: شما پای کار باشید، ما در میادین هستیم تجمع خودجوش مردم مشهد تجمع مردم کامیاران در ویژهبرنامه «امت شهیدپرور» تجمع پرشور مردم همدان در خیابانها با نوای«لبیک یا خامنهای» دوازدهمین شب اجتماع مردم شاهرود در سومین شب قدر حضور پر شور مردم همدان همزمان با شبهای قدر برچسبها قزوین تجمع مردمی حمله رژیم صهیونیستی به ایران
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