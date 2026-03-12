دعوت حزب اعتماد ملی برای راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس تصریح کرد: روز قدس روز بیان خشم صدچندان ملت بزرگ ایران، علیه رژیم کودک‌کش و جنایتکار و اربابش آمریکای جهانخوار است.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«روز جهانی قدس، روز ایستادگی همه جوامع آزادیخواه در برابر صهیونیسم است تا به همه جهان یادآور شوند که هیچگاه در برابر ظلم و تجاوز سر فرود نمی‌آورند.

امسال اما این روز با حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهن و شهادت رهبر عزیزمان، فرماندهان عالی، گروهی از مردم و کودکان مظلوم، معنایی متفاوت نیز دارد؛ روز بیان خشم صدچندان ملت بزرگ ایران، علیه رژیم کودک‌کش و جنایتکار و اربابش آمریکای جهانخوار است.

خمینی کبیر معمار بزرگ انقلاب اسلامی پیرامون روز قدس بیان داشته است: در روز قدس که آخرین روزهای شهر الله اعظم است، سزاوار است که مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لا یزال الله بپیوندند.

حزب اعتماد ملی، ضمن اعلام حضور گسترده همه اعضای حزب در سراسر کشور در راهپیمایی روز قدس، از آحاد مردم ایران اسلامی برای حضوری حماسی دعوت می‌کند.»