به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سقف بیمه محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

به این ترتیب، سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) جهت پرداخت به عنوان سهم دولت به صندوق یاد شده سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز همین مبلغ یعنی ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

این امر به استناد قانونی بند (۲۴) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

این در حالی است که بیمه پرخطر سراسری گندم‌زارهای کشور بر عهده دولت بوده و این بیمه الزامی از امسال عملیاتی شد. دولت به دلیل کسری بودجه با وجود تعهد این مبلغ را پرداخت نکرد و از سهم گندم‌کاران که موظف به تحویل گندم خود به دولت هستند، کم کرد.

امسال هم با توجه به اینکه سهم بودجه سقف بیمه محصولات کشاورزی تغییر نکرده این احتمال وجود دارد که این بیمه الزامی دوباره از پول خرید تضمینی گندم و از سهم کشاورزان پرداخت شود.