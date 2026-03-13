دعوت بنیاد ایران پیشرفته از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه بنیاد ایران پیشرفته به مناسبت روز جهانی قدس ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ
امسال روز جهانی قدس در حساسترین مقطع تاریخ امت اسلامی برگزار میشود.
روز قدس امسال در شرایطی برگزار میشود که ایران اسلامی درگیر جنگ ترکیبی از سوی دشمنان صهیونیستی و آمریکایی است. رژیم اشغالگر و حامیان آمریکاییاش همچنان به تجاوز به ملتهای منطقه ادامه میدهند. این جنگ ابعاد اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و رسانهای دارد. رمز پیروزی در این جنگ نابرابر، «وحدت کلمه» است. آرمان قدس شریف بزرگترین نقطه اشتراک جهان اسلام برای خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
امسال فریاد «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» را در حالی سر میدهیم که فقدان رهبر فرزانه انقلاب، سید شهیدان مقاومت، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، تازه است.
بنیاد ایران پیشرفته ضمن تسلیت به محضر حضرت ولیعصر، خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری ، ملت ایران و آزادگان جهان، تأکید میکند که راه ایشان بدون شک، پرصلابت ادامه خواهد یافت. شهادت ایشان نشان داد مکتب مقاومت وابسته به افراد نیست. ملت ایران با حضور پرشور در روز قدس ثابت میکند با بصیرت از این پیچ تاریخی عبور کرده و توطئه دشمنان را نقش بر آب میکند.
روز قدس یک مانور عظیم امنیتآفرین در برابر تهدیدات دشمنان است. وقتی میلیونها انسان به خاطر یک آرمان والا به خیابان میآیند، بزرگترین سد را در برابر نفوذ و تجاوز ایجاد میکنند. این اجتماعات به دشمنان پیام میدهد که ملت ایران پای آرمانهای خود ایستاده است. مشارکت در روز قدس، ضامن امنیت ملی و زمینهساز پیشرفت ایران اسلامی است.
دشمنان صهیونیستی و آمریکایی با بهرهگیری از فقدان سید شهیدان مقاومت به دنبال القای یأس هستند. امروز بیش از هر زمان به «وفاق ملی» نیاز داریم؛ وفاق بر سر آرمان فلسطین، وفاق بر سر لزوم مقاومت در برابر استکبار جهانی، و وفاق بر سر ساختن ایرانی آباد و پیشرفته. اگر بتوانیم الگوی وحدت حول محور قدس را به سایر عرصهها تعمیم دهیم، بر تمام مشکلات فائق آمده و توطئههای دشمنان را خنثی خواهیم کرد.
به مردم مظلوم فلسطین و غزه قهرمان نیز میگوییم هرگز در وعده الهی تردید نکنید. پیروزی از آن صابران است و نصرت الهی نزدیک است. راهپیمایی روز قدس، فریاد رسای حقطلبی است که دشمنان صهیونیستی و آمریکایی را به لرزه میاندازد. خون شهدای مقاومت، به ویژه سید حسن نصرالله و یاران باوفایش و نیز قائد شهیدان مقاومت، حضرت آیتالله خامنهای، درخت تنومند مقاومت را آبیاری کرده و نویدبخش نابودی نهایی این رژیم غاصب است.
بنیاد ایران پیشرفته، با تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدا و پیروی از خلف صالح سید شهیدان مقاومت، بر عهد خود با قدس شریف استوار میماند و از ملت ایران دعوت میکند تا در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای و در ادامه حماسه آفرینی های ۲۲ دی و ۲۲ بهمن امسال، با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ اسفند روز قدس، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان و متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی بزنند.»
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