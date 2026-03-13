https://mehrnews.com/x3bzYw ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۱۰ کد مطلب 6773147 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۱۰ مراسم شب قدر در خلیل آباد خلیل آباد- مراسم شب بیست و سوم ماه رمضان در شهرستان خلیل آباد با حضور پرشور مردم برگزار شد. دریافت 12 MB فیلم: حسین نوری کد مطلب 6773147 کپی شد مطالب مرتبط دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز شب سوم قدر در سطح شهر مشهد برچسبها شهرستان خلیل آباد شب قدر شهادت امام علی(ع)
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