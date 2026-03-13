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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۱۰

مراسم شب قدر در خلیل آباد

مراسم شب قدر در خلیل آباد

خلیل آباد- مراسم شب بیست و سوم ماه رمضان در شهرستان خلیل آباد با حضور پرشور مردم برگزار شد. 

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فیلم: حسین نوری

کد مطلب 6773147

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