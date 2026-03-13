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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۴۲

پیام سخنگوی وزارت خارجه در شب قدر به حماسه سازان خط مقدم دفاع از کشور

پیام سخنگوی وزارت خارجه در شب قدر به حماسه سازان خط مقدم دفاع از کشور

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همزمان با شب قدر پیامی خطاب به حماسه سازان خط مقدم دفاع از کشور نوشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، همزمان با شب مبارک قدر نوشت:

«‏درود ‌می‌فرستیم به راویان امروزی حماسه آرش، گردن‌فرازانی که ایثارگران امروز و اسطوره‌های فردایند؛ آنان که در پای لانچرهای خط مقدم دفاع، حماسه را آبرویی دیگر می‌بخشند. آنان که مرگ را به ریشخند گرفته‌ و شهادت را آگاهانه پذیرا شده‌اند.

سلام ملت ‎ایران بر شما که در میان غبار و دود، سیاووشان زمانه‌اید و با عبور از آتش، پاکی و طهارت خویش را اثبات کرده‌اید.

شما دلاوران میدان شرفِ حسینی و میراث‌داران مکتب علی(ع) و قدرشناسان حقیقی «‎شب قدر»اید.

ایران به وجودتان می‌بالد و تاریخ این سرزمین نامتان را بر تارک خویش ثبت خواهد کرد.

رزمنده یلان سرودها می‌خواندند

وز خانه‌ی خویش، خصم را می‌راندند

سر بود، که بی‌حساب می‌بخشیدند

جان بود که بی‌دریغ می‌افشاندند»

کد مطلب 6773166

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