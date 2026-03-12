به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی با حضور در برنامه تلویزیونی درباره جنگ رمضان گفت: ما نمی‌توانیم تجارب قبلی را به سادگی کنار بگذاریم، ظرف ۹ماه دوبار با امریکا در حین مذاکره با جنگ مواجه شدیم. این به این معنا نبود که ما حواسمان نبود. بارها وزیرخارجه اعلام کردند که در حین مذاکره دستانمان روی ماشه است.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ما باید روند مذاکره را طی می کردیم چرا که افکار داخلی و هم افکار خارجی می گفتند اگر وارد مذاکره می شدید شاید جنگ نمی شد.

وی با اشاره به موضوع دلخراش میناب، گفت: تردیدی نیست که با موشک تاماهاک در دو نوبت باعلم کامل شلیک کردند. ما با طرف‌هایی مواجهیم که به راحتی روایت‌های نادرست دارند. اگر در روند دیپلماتیک شرکت نمیکردیم قطعا می‌گفتند ایران لجوج است.

وی تصریح کرد: باید به نحوی عمل کرد که باید سایه جنگ از سر کشور دور شود و اجازه ندهیم دشمنان ما به این سادگی به تجاوزاتشان ادامه دهند.

بقایی عنوان کرد: برای همه روشن شد که حضور نظامی امریکا در منطقه امنیت ساز نیست. روابط دوستانه بین کشورهای منطقه را بر هم می‌زند. تاریخ قضاوت خوبی را در مورد منطقه ما نخواهد کرد. درماه رمضان قلمرو کشورهای منطقه مورد سواستفاده علیه یک‌کشور مسلمان قرار گرفت.

شاهد سوءاستفاده آمریکا از امکانات نظامی پایگاه‌ها علیه ایران بودیم

بقایی در مورد استفاده از کشورهای منطقه علیه ایران گفت: بعنوان یک موضع اصولی کشورهای همسایه اعلام کردند امکاناتمان را در اختیار هیچ طرفی برای حمله به ایران قرار نمی‌دهیم. اما آنچه در عمل شاهد بودیم سوءاستفاده آمریکا از امکانات نظامی این پایگاه‌ها علیه ایران بوده است.

وی ادامه داد: طبق اصول بین المللی کشوری که مورد تجاوز قراررمیگیرد، از خود دفاع کند لذا اقدامات ایران نباید بعنوان خصومت تلقی شود. ایران با نجابت تمام برخورد میکند و مدام میگوییم اگرکشورهای منطقه امکان استفاده از خاکشان علیه ایران را متوقف کنند ما هم متوقف میکنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: موضع‌گیری و نگاه غیرانسانی آمریکا در قبال ۱۷۸ فرشته کوچک ایرانی و ناپچه دنا را با نگاه ایران نسبت به مردم منطقه مقایسه کنید. دیدید که چگونه رفتار کردند! ایران غیر از اقدام دفاعی راه دیگری ندارد.

بقائی در مورد پیام ها و واسطه ها، گفت: در چنین مواردی معمولا چنددسته از کشورها را داریم. دسته ای با واقع بینی و مسئولیت‌پذیری طرف مقابل را محکوم می‌کنند و اعلام آمادگی برای حل وفصل موضوع می‌کنند. دسته از کشورها سعی می‌کنند هر دو طرف را داشته باشند که شخصا فکر می‌کنم موضع مسئولانه ای نیست.

وی ادامه داد: شما نمی‌توانید از طرفی که در حال دفاع از خود است را به خویشتنداری دعوت کنید. موضع گیری دسته دیگری هم وجود دارد مثل آلمان که واقعا بیشرمانه است.

بقائی افزود: امنیت تنگه هرمز برای ایران اهمیتی حیاتی دارد، زیرا امنیت کشور به امنیت منطقه گره خورده و ایران با داشتن طولانی‌ترین سواحل در خلیج فارس و دریای عمان همواره برای صیانت از این آبراه راهبردی هزینه کرده است.

کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز باید با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند

وی‌عنوان کرد: ناامنی‌های ایجادشده در منطقه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌تواند بر تردد کشتی‌ها اثر بگذارد، اما ایران خواهان ناامن‌شدن این تنگه نیست و کشتی‌ها برای عبور باید با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند تا امنیت کشتیرانی حفظ شود.

