به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، «نیکلای پاتروشف» دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: غرب مبارزه خود علیه کشتی‌ های تجاری که در راستای منافع روسیه فعالیت می‌ کنند را تشدید کرده تا مانع حمل و نقل دریایی بین‌ المللی کالاهای روسی شود.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه سپس افزود: آمریکا و متحدانش تلاش‌ های خود را بر مسدود کردن صادرات راهبردی روسیه متمرکز کرده‌ اند تا حداکثر آسیب را به اقتصاد روسیه وارد کنند.

«نیکلای پاتروشف» سپس اضافه کرد که مسکو نیز تلاش خود را برای خنثی سازی اینگونه اقدامات کشورهای غربی انجام خواهد داد.