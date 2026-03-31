  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

مسکو: آمریکا می‌خواهد حداکثر آسیب را به اقتصاد روسیه وارد کند

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه اعلام کرد: آمریکا و متحدانش تلاش‌ های خود را بر مسدود کردن صادرات راهبردی روسیه متمرکز کرده‌ اند تا حداکثر آسیب را به اقتصاد روسیه وارد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، «نیکلای پاتروشف» دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: غرب مبارزه خود علیه کشتی‌ های تجاری که در راستای منافع روسیه فعالیت می‌ کنند را تشدید کرده تا مانع حمل و نقل دریایی بین‌ المللی کالاهای روسی شود.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه سپس افزود: آمریکا و متحدانش تلاش‌ های خود را بر مسدود کردن صادرات راهبردی روسیه متمرکز کرده‌ اند تا حداکثر آسیب را به اقتصاد روسیه وارد کنند.

«نیکلای پاتروشف» سپس اضافه کرد که مسکو نیز تلاش خود را برای خنثی سازی اینگونه اقدامات کشورهای غربی انجام خواهد داد.

کد مطلب 6788077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها