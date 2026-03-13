به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان در گزارشی فاش کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) و شورای امنیت ملی این کشور در نشست های خود پیش از تجاوز به ایران، تاثیر این اقدام را بر تنگه هرمز دست کم گرفته بودند.

شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از چندین منبع آگاه در این خصوص اعلام کرد: پنتاگون و شورای امنیت ملی حین برنامه‌ ریزی برای این حمله (تجاوز)، تمایل ایران برای بستن تنگه هرمز در واکنش به حملات نظامی آمریکا را به شدت دست کم گرفته بودند.

گزارش افشاگرانه این رسانه آمریکایی اضافه می کند که تیم امنیت ملی کاخ سفید، پیامدهای احتمالی وضعیتی که برخی مقام‌ ها اکنون آن را «بدترین سناریوی ممکن» برای دولت توصیف می‌ کنند را مورد برسی قرار نداده و آن را جدی تلقی نکرده بودند.

این منابع اذعان کردند که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌ داری و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در مراحل برنامه‌ ریزی و اجرای درگیری از بازیگران اصلی تنش آفرینی مذکور بودند.

این رسانه آمریکایی ادامه داد: از جمله اقدامات مورد نظر مقامات کاخ سفید، اسکورت دریایی نفتکش‌ ها از طریق تنگه هرمز است؛ اقدامی پرخطر که به گفته پنتاگون در حال حاضر اجرای آن بیش از حد خطرناک ارزیابی می‌ شود.