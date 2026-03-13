به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس، همزمان با دیگر نقاط ایران اسلامی و همچنین کشورهای جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، با حضور آحاد مردم استان سمنان از بزرگترین شهرها تا دورترین روستاها آغاز شد.

مردم استان سمنان امسال به واسطه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و با درک ضرورت حضور حماسی خود در این مراسم حتی از ساعاتی قبل، در مکان های از پیش تعیین شده حاضر شده و شعارهای ضد استکباری سر دادند تا جایی که حتی برگزار کنندگان را نیز غافلگیر کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: این راهپیمایی امروز و از لحاظی قبل در 65 نقطه شهری و روستایی استان سمنان آغاز و طبق گزارش های رسیده مردم از ساعتی قبل از زمان تغیین شده در مسیرها حضور پیدا کرده اند.

حجت الاسلام عباس خرمیان با بیان اینکه از شهرها و روستاهای استان سمنان خبر می رسد که مردم حضور پرشوری را از همان لحظات اول داشته اند، تاکید کرد: در شهرها بزرگ موجی از جمعیت در مسیرهای منتهی به نقاط آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس دیده می شود.

وی روز جهانی قدس را یادگار ارزشمند امام خمینی(ره) دانست و افزود: نامگذاری این روز باعث شد تا برای همیشه نام قدس و فلسطین و مقاومت مردم مظلوم این کشور، برای جهانیان ماندگار شود.

با رسیدن به ساعت آغاز راهپیمایی در شهرها و روستاها شاهد هستیم که سیل عظیم جمعیت مردم بصیر و مومن و انقلابی استان سمنان از نقاط دور و نزدیک آمده اند تا حماسه مشت های گره کرده خود را آغاز کنند.

مردم استان سمنان با پرچم های جمهوری اسلامی ایران و تمثال مقدس رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراسم حاضر شده اند و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همچنین خونی که در رگ ما است هدیه به رهبر ما است سر می دهند گروه بزرگی از مردم نیز شعار دست خدا عیان شد خامنه ای جوان شد سر می دهند تا بار دیگر با رهبر انقلاب، بیعت کنند.