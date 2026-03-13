آغاز راهپیمایی روز قدس در شهرهای مختلف لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرها و نقاط مختلف استان لرستان آغاز شد.

امروز جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، مردم استان لرستان در راستای حمایت از قدس شریف و محکومیت تجاوز صهیونی-آمریکایی، در راهپیمایی‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف استان شرکت می‌کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان زمان و مسیرهای این راهپیمایی‌ها را اعلام کرد که از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در نقاط مختلف برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در این استان را به شرح زیر اعلام کرد.

خرم‌آباد

میدان شهدا، خیابان امام (ره)، پل انقلاب، خیابان انقلاب، نبش خیابان بعثت

بروجرد

میدان یادبود، میدان بهشت، مصلای نمازجمعه

الیگودرز

میدان امام حسین (ع)، مصلای نمازجمعه

ازنا

میدان شهید صادقی، پارک ملت

دورود

میدان امام حسین (ع)، مصلای نمازجمعه

پلدختر

میدان شهید بهشتی، خیابان معلم جنوبی، مسجد امیرالمؤمنین (ع)

کوهدشت

مسجد صاحب‌الزمان (عج)، میدان شهدا، میدان امام خمینی (ره)، خیابان رهبری، مسجد صاحب‌الزمان (عج)

الشتر

میدان امام خمینی (ره)، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان آیت‌الله بروجردی، مصلای نمازجمعه

نورآباد

میدان امام خمینی (ره)، مصلای نمازجمعه

چگنی

مصلای نمازجمعه، خیابان بسیج، بلوار امام خمینی (ره)، مصلای نمازجمعه

رومشکان

مزار شهید گمنام، میدان امام خمینی (ره)، مسجد امیرالمؤمنین (ع)

معمولان

سه‌راه فرمانداری، خیابان امام خمینی (ره)، مصلای نمازجمعه

زاغه

خیابان ۲۲ بهمن، مصلای نمازجمعه

اشترینان

میدان امام خمینی (ره)، خیابان امام حسن مجتبی (ع)، میدان امام خمینی (ره)

مؤمن‌آباد

میدان بسیج، مصلای نمازجمعه

سپیددشت

خیابان امام خمینی (ره)، مصلای نمازجمعه

کوهنانی

مصلای نمازجمعه، مزار شهید گمنام

بیرانشهر

مسجد امام رضا (ع)، بلوار ولی‌عصر (عج)، مصلای نمازجمعه

خاوه

بلوار شورا

هفت‌چشمه

میدان جهاد