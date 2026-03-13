به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر سنندج با حضور پرشور اقشار مختلف مردم از میدان آزادی آغاز شد.

جمعیت شرکت‌کننده که از ساعات ابتدایی صبح در این میدان تجمع کرده بودند، با آغاز رسمی مراسم حرکت خود را در مسیر تعیین‌شده به سمت میدان انقلاب آغاز کردند.خیابان‌های منتهی به میدان آزادی از ساعات اولیه شاهد حضور گسترده مردم بود؛ مردمی که از محله‌های مختلف شهر خود را به محل آغاز راهپیمایی رسانده بودند تا در این آیین حضور یابند.در این راهپیمایی اقشار مختلف مردم از پیر و جوان گرفته تا زنان و مردان و حتی کودکان حضور دارند.

خانواده‌ها در کنار یکدیگر در مسیر راهپیمایی حرکت می‌کنند و فضای خیابان‌های شهر آکنده از شور و همبستگی مردمی است.

راهپیمایان در طول مسیر با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین و مخالفت با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را اعلام می‌کنند. طنین این شعارها در خیابان‌های شهر سنندج، فضای راهپیمایی را پرشورتر کرده است.همچنین در میان جمعیت، پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی در حمایت از مردم فلسطین دیده می‌شود.

بسیاری از شرکت‌کنندگان تصاویر رهبر انقلاب اسلامی و نیز عکس‌هایی از شهدای مقاومت را در دست دارند که جلوه‌ای از روحیه انقلابی مردم در این مراسم را به نمایش گذاشته است.راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج طبق برنامه از میدان آزادی آغاز شده و تا میدان انقلاب ادامه دارد و در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان کردستان به عنوان سخنران اصلی در جمع راهپیمایان سخنرانی خواهد کرد.

حضور گسترده مردم سنندج در این راهپیمایی بار دیگر نشان داد که آرمان آزادی فلسطین همچنان مورد توجه و حمایت اقشار مختلف جامعه است و مردم با حضور خود در صحنه، همبستگی خود را با ملت فلسطین اعلام می‌کنند.