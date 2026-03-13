به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در چهاردهمین روز تجاوز به ایران، اذعان کرد که ۴ تروریست ارتش این کشور به هلاکت رسیده اند.

این نهاد تروریستی درباره ۲ نظامی دیگر آمریکایی در هواپیمای راهبردی «کی‌سی-۱۳۵» (KC-۱۳۵) توضیحی نداد و تنها اعلام کرد که تحقیقات در این خصوص آغاز شده است.

مقاومت اسلامی عراق ساغاتی پیش در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که رزمندگان آن موفق شده‌اند یک فروند هواپیمای راهبردی از نوع «کی‌سی-۱۳۵» متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکایی را در آسمان غرب عراق رهگیری کنند.

در این بیانیه تأکید شده بود که این عملیات با استفاده از «سلاح مناسب» انجام گرفته و به سرنگونی این هواپیما منجر شده است.