به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ ان‌ ان در خبری کوتاه به نقل از یک منبع امنیتی هم اکنون اعلام کرد که سفارت آمریکا در بغداد هدف ۲ پهپاد قرار گرفت.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد: کنسولگری امارات در اربیل با یک پهپاد تهاجمی مورد حمله واقع شد.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این ارتباط رسانه ای نشده است.

این در حالیست که الجزیره صبح امروز اعلام کرده بود که آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمدند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که سفارت آمریکا در منطقه الخضرا واقع در بغداد مورد حمله پهپادی قرار گرفته و ستونی از دود از داخل این سفارتخانه به هوا برخاسته است.

منابع عراقی اعلام کرده بودند که رادار سفارت آمریکا در بغداد مورد هدف یک پهپاد انتحاری قرار گرفته و آسیب دیده است.