به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی در مراسم روز قدس و تشییع پیکر مطهر شهدای مدافع کشور در کامیاران اظهار کرد: پروردگار در قرآن کریم فرموده است «با دشمن بجنگید تا خدا آنان را با صدا شما عذاب کند و رسوایشان کند و شما را بر آنان پیروزی دهد و غم مردم مومن را تسکین ببخشد.

وی افزود: امام راحل چهل و هفت سال قبل وجود رژیم غاصب و جنایتکاران را شناخت و با قراردادن روز قدس این روز را برای مبارزه با این وجود خبیث مقرر کرد.

وی اضافه کرد: خدا برای انتقام شهدای جبهه مقاومت و کودکان غزه این ملت را مأمور انتقام کرده است و بخاطر این ملت باید الحمدلله و احسنت گفت براین مردم بصیر و آگاه که در این روزها و شبها ناامید کننده دشمن بودند و با حضور خود خط بطلانی بر نقشه‌های دشمن کشیدند.

وی اضافه کرد: اگر تمام قدرت‌های عالم هم پای کار باشند در برابر ایستادگی و ایمان مردم تاب نمی‌آورند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: رهبر سوم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در اول پیام خود به این مردم و کشورهای مختلف دنیا فرمودند که مردم کشور را راهبری و اقتدار آن را ضمانت کردند و اگر حضور مردم در خیابان ها نبود دشمن حوادث دیگری همچون هجدهم و نوزدهم دی ماه را رقم می‌زد.

حجت‌الاسلام رازیانی یادآور شد: باید به یاد خداوند تبارک و تعالی نگریسته شود و وحدت بین آحاد خدشه ای وارد نشود چرا که دشمن دشمنی می‌کند و از هر بهانه‌ای و هر وسیله‌ای برای ایجاد اختلاف بین مردم استفاده می‌کند از زمان رسول اکرم دشمن بوده تاکنون و در زمان جنگ خندق منافقان درصدد ترساندن مردم بودند.

وی گفت: دشمن با شهادت رهبر تصور می‌کردند می‌توانند انقلاب را از بین ببرند و مردم را به حاشیه برانند اما اگر خامنه ای شهید شد خدای خامنه ای زنده است.

وی افزود: به فرموده قرآن نباید هراسان‌ و غمگین شد چرا که شما برتر هستید در صورتیکه ایمان به خدا را از دست ندهید.