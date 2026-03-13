به گزارش خبرگزاری مهر ، «الیجا مگنیر» تحلیلگر امور نظامی به شبکه الجزیره گفت که آمریکایی ها خسارت شدید به پایگاه های خود در خاورمیانه و در نتیجه واکنش ایران را پیش بینی نکرده بودند.
وی افزود: آمریکا برای طولانی شدن جنگ تا این حد آماده نبود.فکر میکنم این لحظه بسیار سختی است زیرا آمریکاییها پیشبینی نمیکردند که چنین جنگی تا این حد طولانی شود و واکنش ایرانیها و متحدان را به دنبال داشته باشد.
الیجا مگنیر تاکید کرد: آمریکاییها انتظار چنین خسارتی به همه پایگاههای خاورمیانه خود نداشتند. واکنش ایران نیز در تنگه هرمز در چنین مقیاسی پیشبینی نشده بود.
وی گفت که حملات حزبالله به اسرائیل از لبنان، فشار قابل توجهی بر سیستم دفاع هوایی این رژیم وارد می کند.
این تحلیلگر امور نظامی ادامه داد: کسی که اولین ضعف را نشان دهد به عنوان بازنده این جنگ اعلام خواهد شد. این مطمئناً امری نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهد اما او همچنین با فشار داخلی فزاینده ای مواجه است.
