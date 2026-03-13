سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز جهانی قدس بدعتی است که سالها قبل توسط امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب به عنوان میراثی برای کشور گذاشته شد؛ روز قدس به یکی از بزرگترین راهپیماییهای ضداستعمار و ضداستبداد در دنیا تبدیل شده است.
وی افزود: این شجاعت و وحدت مردم و این صفوف بههمفشرده در راهپیمایی امروز دو پیام دارد؛ نخست بیعت با امام و رهبر جدیدمان و دوم خونخواهی امام و رهبر شهیدمان.
اتابک در خصوص موشکپراکنی دشمن تصریح کرد: مطمئن باشید اگر قرار بود این موضوع روی حضور دلیرانه، انسجام و وحدت مردم که اقتدار کشور را به نمایش میگذارد، تاثیری داشته باشد خیلی پیشتر از اینها اثر خود را میگذاشت؛ لذا این مسائل در بصیرت و وحدت مردم تاثیری ندارد.
وی با بیان اینکه باید به مردم افتخار کنیم و این شرایط، شرایطی است که مردم، دشمن را به زانو درمیآورند، گفت: یک روز کشور از این مسائل عبور میکند و دشمن خوارتر از چیزی که هماکنون است، میشود.
اتابک تاکید کرد: ملت دلیر و شجاع ایران با حضورشان وحدتی را ایجاد کردهاند که مایه اقتدار و پشتگرمی نیروهای مسلح است. دشمن بداند مردم هرگز صحنه را ترک نمیکنند و ما هم تا زمانی که زنده باشیم صحنه را ترک نکرده و در دایره خدمترسانی هر آنچه بتوانیم را انجام میدهیم.
وی گفت: هیچجای تاریخ این وضع بمباران ناجوانمردانه و غیرانسانی را نمیبینید که دبستان دخترانهای را مورد اصابت قرار دهند و سازمان به اصطلاح ملل آن را محکوم نکند. این کاری است که امروز دنیا در حق ایران میکند اما ایران با اقتدار ایستاده و سرانجام ما پیروز این جنگیم.
