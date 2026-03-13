ماموستا رستمی: سنندجی ها در روز قدس پیام وحدت را مخابره کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج با تقدیر از حضور حماسی مردم کردستان در یوم‌الله قدس اظهار کرد: گروه شرایط جنگی را تجربه می‌کنیم اما حضور حماسی و پرشور مردم در خیابان‌ها نشان داد مردم برای دفاع از فلسطین و حمایت از کشور خود پای کار هستند.

وی افزود: امروز مردم با شعار انقلابی و شعارهای مرگ بر اسراییل و آمریکا نشان دادند بصیرت خود را در هر زمانی حفظ می‌کنند و دشمنان را برای همیشه ناامید خواهند کرد.

امام جمعه سنندج یادآور شد: بی‌شک اتحاد میان مسلمانان مهم‌ترین سلاح برای مقابله با دشمنان است و خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم بر اتحاد مسلمانان و پرهیز از تفرقه تأکید کرده است.

ماموستا رستمی یادآور شد: امروز می‌بینیم حملات هوایی اسراییلی و آمریکایی موجب شهادت ۱۷۰ کودک مظلوم میناب و مردم بی‌گناه شده و این حمایت در هیچ مکتب و وجدان انسانی نمی‌گنجد.

وی اضافه کرد: بمباران زیرساخت‌ها و مراکز درمانی از دیگر نمونه‌های اقدامات غیرانسانی دشمنان است و اقدامات ددمنشانه دشمنان در حمله صهیونیستی ـ آمریکایی در جنگ ۱۲ روزه و حوادث امروز نمونه‌ای کم‌سابقه در تاریخ است.

امام جمعه سنندج عنوان کرد: در ماهی که حتی ریختن خون یک انسان حرام است، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با حمله به کشور اسلامی هزاران انسان بی‌گناه از خرد و کلان را به شهادت رساندند و اگرچه شهادت قائد امت ضایعه و خسارتی بزرگ برای کشور بود اما انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان مایه آرامش، اقتدار و استمرار مسیر انقلاب اسلامی شد.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود از مسئولان خواست مراقب مردم به‌ویژه اقشار محروم جامعه باشند و قدردان مردمی باشند که با وجود تمام مشکلات و بحران‌ها هرگز از دفاع از کشور و انقلاب کوتاهی نکرده‌اند.