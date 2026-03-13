به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در حمایت از رهبر انقلاب اسلامی بیانیه ای به شرح زیر صادر کردند:

خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

سلام علیکم

در شرایطی که دشمنان، ایران عزیز ما را مورد هجمه قرار داده و با اقدامی تروریستی و برخلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، رهبر فقید انقلاب را به شهادت رسانده و بسیاری از شهروندان عزیز ما قربانی این تجاوز شده‌اند، انتصاب شایسته حضرتعالی، مطابق سازکارهای قانون اساسی، مایه دلگرمی مردم، نیروهای مسلح قهرمان و عموم علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی گردید.

جامعه دانشگاهی ایران در دوران زعامت رهبر شهید انقلاب اسلامی، دهه‌ها پیشرفت و جهش علمی را تجربه کرد و همواره مورد توجه و عنایت ایشان بود. در این دوران بود که تحول دانشگاه ایرانی به دانشگاهی تولیدکننده فناوری، در خدمت جامعه و خالق علم نافع، محقق شد؛ دانشگاهی که ردپای آن را در دستاوردهای گوناگون توسعه‌ای کشور، از جمله در صنایع دفاعی، می‌توان مشاهده کرد.

اکنون که سرزمین ما در معرض هجوم هژمونی جهانی قرار گرفته است و بدنام‌ترین ناقضان حقوق بشر تلاش می‌کنند در ردای دروغین حمایت از مردم، جنایت خویش را توجیه کنند، با تاریخ‌زدایی، حکمرانی ضدِمردمی پهلوی را واژگونه جلوه دهند، برخلاف تاریخ سیاسی جهان و اجماع متفکران علوم اجتماعی، تجاوز خارجی را مقدمه توسعه و رفاه ملتِ تحت هجوم معرفی کنند، و به‌گونه‌ای رسوا و به شیوه استعمار کلاسیک، رئیس‌جمهور ایالات متحده از طمع استثمار منابع ملی ایران سخن می‌گوید، جامعه دانشگاهی ایران بر خود فرض می‌داند در برابر این جریان استحمار و تاریخ‌زدا بایستد و در پیشگاه تاریخ بر این امر پافشاری کند که تنها و تنها راه پیشرفت و توسعه کشور، با اتکا به نیروهای داخلی خود ایران ممکن است.

جامعه دانشگاهی ایران، حافظ آگاهی تاریخی ایرانیان است و فراموش نمی‌کند که پهلوی چگونه از بین برنده دستاوردهای دموکراتیک انقلاب مشروطه بود؛ چگونه، تنها حکومت ایرانی بود که با حمایت خارجی به قدرت رسید؛ چگونه دولت دموکراتیک مصدق با هم‌پیمانی پهلوی و سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس ساقط شد و برای دهه‌ها مردمسالاری در ایران به تعویق افتاد.

توسعه، پیشرفت و مردمسالاری، حاصل توافق اجتماعی است و گفتمان دگرستیز پهلوی که برساخته رسانه‌های بیگانه به کارگردانی رژیم صهیونیستی است، بیش از هر چیز دشمن توسعه ایران به شمار می‌آید. پیشرفت و توسعه نیازمند خیزش و هم‌افزایی درون‌زاست. برخلاف جریان وابسته‌ای که امروز رویای دروغین رفع سریع مشکلات با اکسیر تجاوز خارجی را به عده‌ای ساده‌اندیش می‌فروشد، توسعه نه محصول وابستگی و سرسپردگی به جریان هژمونیک سرمایه‌داری، بلکه پیامد توافق اجتماعی و بهره‌مندی از ذخایر فرهنگی یک ملت است.

امروز جامعه دانشگاهی ایران، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر ایران، از دانش روز دنیا بهره‌مند و متعهد به خدمت به مردم شریف ایران است. از این رو، آمادگی دارد در هر عرصه‌ای که حکمرانی کشور فراهم کند، دانش خویش را در خدمت پیشرفت کشور قرار دهد و فناوری‌های نوین را در جهت رفع مشکلات و تولید ثروت و قدرت نرم و سخت ملی به کار گیرد.

دانشگاه ایرانی بستر گسترش انسجام ملی و نماینده میراث فرهنگ ایرانی-اسلامی است و همچون وجدان بیدار جامعه ایران، همچنان متعهد به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی یعنی عدالت اجتماعی، جمهوریت، اسلامیت، آزادی و استقلال است.