به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان اظهار کرد: تقابل جبهه استکبار با جمهوری اسلامی ایران، یک تقابل مقطعی و صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه ریشه در یک تقابل عمیق و تمدنی میان جبهه حق و باطل دارد.
وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی از همان آغاز با قطع دست استکبار از منابع و سرنوشت ملت ایران، الگویی از استقلال و مقاومت را در برابر سلطهگران جهان به نمایش گذاشت؛ و همین مسئله سبب شد که قدرتهای استکباری همواره در پی تضعیف و مهار این الگو باشند.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: یکی از عوامل مهم این جنگ، شکست هیمنه رژیم صهیونیستی در حوادث بزرگ منطقه و شکلگیری موج تازهای از مقاومت بود.
وی تاکید کرد: این شکست، حامیان غربی رژیم صهیونیستی را به این نتیجه رساند که برای نجات آن، باید جبهه مقاومت را تحت فشار قرار دهند؛ از خلع سلاح مقاومت گرفته تا ترور فرماندهان و تلاش برای بیثباتسازی کشورهای منطقه.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی و توان جوانان خود، در عرصههای مختلف علمی و فناوری پیشرفتهای چشمگیری داشته است. این پیشرفتها برای قدرتهای سلطهگر که به دنبال حفظ انحصار علمی و فناوری در جهان هستند، یک مزاحمت راهبردی محسوب میشود.
مصلح خاطرنشان کرد: توانمندیهای هستهای و پیشرفتهای علمی در این عرصه نیز از عوامل نگرانی دشمنان بوده است. دستیابی ایران به دانش پیشرفته هستهای و توانمندیهای فناورانه، محاسبات بسیاری از قدرتها را دچار چالش کرده است.
وی گفت: گاهی دشمنان برای پوشاندن بحرانها و رسواییهای داخلی خود، تلاش میکنند افکار عمومی را با ایجاد بحرانهای خارجی منحرف کنند و فشارها را متوجه ملتهای مستقل سازند.
امام جمعه دشتستان بیان کرد:همچنین بهانههایی مانند ادعاهای حقوق بشری و تلاش برای ایجاد شکاف در داخل کشور، از دیگر ابزارهایی بوده است که دشمنان برای فشار بر ایران به کار گرفتهاند؛ اما تجربه نشان داده است که هرگاه ملت ایران با وحدت و انسجام در صحنه حاضر شده است، این محاسبات دشمنان با شکست مواجه شده است.
وی تصریح کرد: مهمترین پیام این حوادث آن است که سرمایه اصلی کشور، وحدت ملی و انسجام اجتماعی است. هرگاه ملت ایران با ایمان، بصیرت و همدلی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، هیچ قدرتی نتوانسته اراده این ملت را درهم بشکند.
مصلح اضافه کرد: امروز نیز وظیفه همه ما حفظ این وحدت، تقویت روحیه امید و اعتماد به وعدههای الهی است. قرآن کریم میفرماید: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ». اگر در راه خدا استقامت کنیم، نصرت الهی شامل حال ما خواهد شد.
وی افزود: حوادث اخیر و آنچه از آن به عنوان «جنگ رمضان» یاد میشود، با وجود همه تلخیها و خسارتها، دستاوردهای مهمی برای ملت ایران و جبهه مقاومت به همراه داشت.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: دشمن گمان میکرد با حذف یک شخصیت بزرگ میتواند نظام اسلامی را دچار فروپاشی کند؛ اما این رخداد نشان داد ساختاری که امام راحل (ره) بنیان نهادند و رهبر عزیز انقلاب آن را استحکام بخشیدند، چنان ریشه دار است که با فقدان یک فرد متزلزل نمیشود. این خود یکی از بزرگترین دستاوردهای این مقطع تاریخی است.
وی ادامه داد: برخی دشمنان تصور میکردند ایران در چند ساعت یا چند روز از هم خواهد پاشید؛ اما مقاومت و انسجام ملت ایران این خیال باطل را برای همیشه از میان برد و نگاه جدیدی از قدرت و اقتدار ایران در سطح منطقه و جهان شکل گرفت.
جبهه مقاومت زنده و فعال است
مصلح خاطرنشان کرد: برخی میپنداشتند با حوادث اخیر در منطقه، جبهه مقاومت تضعیف شده است؛ اما واقعیت نشان داد که این جبهه زنده و فعال است و روح مقاومت در ملتهای منطقه همچنان جاری است.
وی ادامه داد: برخی دولتهای منطقه گمان میکردند میتوانند در امنیت کامل زندگی کنند و در عین حال اجازه دهند علیه ایران توطئه صورت گیرد؛ اما حوادث اخیر نشان داد امنیت منطقه یکپارچه است و ناامنی در یک نقطه، دیر یا زود دیگران را نیز درگیر خواهد کرد.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: حضور حماسی، باشکوه و سرشار از بصیرت شما در روزهای پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، جلوهای ماندگار از وفاداری عمیق ملت ایران به آرمانهای والای انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهیدان بود. این حضور عظیم و پرمعنا نشان داد که پیوند میان مردم و ارزشهای انقلاب، پیوندی ریشهدار، آگاهانه و ناگسستنی است.
وی گفت: مردم مؤمن و قدرشناس ایران با حضور پرشور خود، بار دیگر ثابت کردند که شهادت رهبران و فرزندان این سرزمین نه تنها خللی در عزم و اراده ملت ایجاد نمیکند، بلکه عزمها را استوارتر و مسیر انقلاب را روشنتر میسازد. این اجتماع پرشکوه، نمادی از بصیرت ملی و پاسخی قاطع به همه بدخواهان بود که همواره در انتظار تضعیف اراده ملت ایران بودهاند.
وی افزود: حضور شما همچنین بیعتی دوباره و آگاهانه با سومین رهبر انقلاب اسلامی بود؛ بیعتی که بر استمرار راه امام، پاسداری از خون شهیدان، حفظ استقلال و عزت کشور و حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت تأکید دارد.
مصلح خاطرنشان کرد: بیتردید این همبستگی و وفاداری مثال زدنی، سرمایهای بزرگ برای آینده انقلاب اسلامی و پشتوانهای محکم برای ادامه مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت ایران عزیز خواهد بود.
وی افزود: از این حضور باشکوه، مسئولانه و الهامبخش صمیمانه قدردانی میشود و امید است با توکل بر خداوند متعال، در سایه وحدت و رهبری، مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی با قدرت و امید ادامه یابد.
