به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس ۱۴۰۴ اظهار داشت: امروز روز قدس در ایران است و با وجود حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، مردم ایران با حضور میلیونی در خیابانها، اعم از تهران و دیگر شهرها، اراده و عزم راسخ خود را در حمایت از جمهوری اسلامی، قدس، فلسطین و آرمانهای ملی نشان دادند.
عراقچی افزود: این حضور گسترده نشاندهنده عزم و اراده محکم ایرانیان در حمایت از جمهوری اسلامی و موضوع قدس است. ما با همین قوت ادامه خواهیم داد و دشمنان مجبور خواهند شد به قدرت مردم ایران اعتراف کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمتها گفت: قیمتهای نفت به هر حال اکنون رو به افزایش است و این نتیجه عملکرد آمریکا و اسرائیل در منطقه است. آنها هستند که این مصیبت را برای منطقه ایجاد کردهاند و باید پاسخگو باشند.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان تاکید کرد که ملت ایران با وحدت و همدلی به حمایت از آرمانهای خود ادامه خواهد داد و هیچگاه از پای نخواهد نشست.
