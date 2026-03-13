شهادت دختران مدرسه میناب نماد فروپاشی دموکراسی غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی روز جمعه در آیین راهپیمایی روز قدس افزود: غزه امروز به صحنه بیآبرویی مدعیان دروغین حقوق بشر تبدیل شده است؛ جایی که طی دو سال گذشته بیش از ۷۲ هزار انسان بیگناه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران تنها کشوری است که دفاع از مردم مظلوم فلسطین را نه در شعار بلکه در عمل به جهانیان نشان داده و همواره در کنار این ملت ایستاده است.
امام جمعه مهاباد با تسلیت شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان نظامی افزود: معادلات جنگ رمضان نشاندهنده تقابل آشکار میان متهمان جزیره اپستین و روزهداران محور مقاومت است، جبههای که در برابر ستمگران زمان ایستادگی میکند.
ماموستا امامی همچنین با اشاره به شهادت دختران بیگناه مدرسه «شجره طیبه» میناب، این حادثه را نشانهای از فروپاشی ادعاهای دموکراسی در جهان استکبار دانست و گفت: شورای امنیت حتی حاضر نشد این جنایت را محکوم کند.
وی ادامه داد: این شورا در حالی از مشروعیت دفاع در مقابل حمله ناجوانمردانه به کشورمان و شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان محکوم کردند که در برابر شهادت دختران بیگناه میناب سکوت اختیار کرده است.
امام جمعه مهاباد با تاکید بر اینکه ایران اسلامی هرگز در برابر ظلم و ستم تسلیم نخواهد شد، اظهار کرد: شهیدان ما برای عزت و اقتدار نظام اسلامی جان خود را فدا کردند و ملت ایران نیز همواره پشتیبان راه آنان خواهد بود.
وی با تسلیت به نیروهای مسلح بهویژه رزمندگان هوافضا، افزود: اگر تلاش فرماندهانی همچون شهید حاجیزاده نبود، امروز توان بازدارندگی و قدرت موشکی کشور شکل نمیگرفت.
ماموستا امامی تاکید کرد: دشمنان باید بدانند که ایران ونزوئلا نیست؛ این سرزمین خانه شیرمردانی است که هرگز از دفاع از عزت، ناموس و وطن خود دست نخواهند کشید و در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نمیآورند.
وی وحدت و همدلی مردم را پشتوانه قدرت دفاعی کشور دانست و گفت: برخی سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حتی توان دفاع از خود را ندارند و در برابر جنایات رخ داده در سرزمینهای اشغالی نیز سکوت اختیار کردهاند.
امام جمعه مهاباد با اشاره به بیعت با رهبر جدید انقلاب، افزود: رزمندگان اسلام تا بیرون راندن کامل نیروهای متجاوز از منطقه و نابودی توان نظامی آنان از پای نخواهند نشست و شکست سنگینی را بر آنان تحمیل خواهند کرد.
وی همچنین با اشاره به حمایت پنهان و آشکار قدرتهای جهانی از متجاوزان گفت: ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر زورگوییها برای جهانیان آشکار شده و پس از پایان این نبرد، فصل تازهای از اقتدار جمهوری اسلامی در جهان گشوده خواهد شد.
