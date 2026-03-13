توهم جدایی مردم از نظام باطل است/ روز قدس امسال، روز دفاع از خاک است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با حضور در راهپیمای روز جهانی قدس گفت: توفیق داشتیم امروز در روز قدس، در کنار خیل عظیم مردم، انزجار خودمان را از استکبار جهانی در اینجا ابراز کنیم.

وی گفت: اعتقاد دارم که روز قدس امسال با راهپیمایی‌های سال‌های گذشته یک تفاوتی دارد؛ آن هم این است که در سال‌های گذشته همیشه ما روز قدس را دفاع از نیاز مظلوم می‌دیدیم و حمایت از مظلوم در دنیای اسلام می‌دیدیم، اما امروز به نظرم خیابان‌های کشور، صف مقدم این جنگ است.

تقوی تاکید کرد: مردم مثل همیشه در گذرگاه‌های سختِ این نظام، پشت این کشور و پشت این خاک و نظام بوده‌اند. امیدواریم که بتوانیم در طول مدتی که این حمله‌ی ناجوانمردانه اتفاق افتاده، درس خوبی را در کف خیابان‌ها به آن‌ها بدهیم.

وی گفت: توهم اینکه می‌توانند بین مردم و نظام فاصله بیندازند، توهم غلطی است؛ هرچند قطعاً گلایه‌هایی وجود دارد و قطعاً اعتراضاتی هست، اما مردم به خوبی نشان دادند که فاصله‌ اعتراض و خیانت را به خوبی می‌شناسند و حتماً این روزهای سخت خواهد گذشت.