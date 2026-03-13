به گزارش خبرنگار مهر، مردم نایین با اتحاد و همدلی و با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، انزجار خود را از رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حامیان آن اعلام کرده و پیام مقاومت وایستادگی را مخابره کردند.

همچنین مجددا بیعت خود را با رهبر جدید انقلاب اسلامی، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام کردند.

هر شعار، هر پرچم، شعله ای است که در دل های ما میسوزد این شعله روشنایی روزیست که قدس به آغوش آزادی می‌پیوندد.

رهبر شهیدمان همیشه بر اهمیت روز قدس و حمایت از فلسطین تاکید داشتند. امروز با پیروی از رهنمودهای ایشان و ضمن لبیک به رهبر جدید انقلاب، در راهپیمایی روز قدس شرکت کردیم تا پیام انقلاب را به جهانیان مخابره کنیم.