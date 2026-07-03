خون پاک قائد شهید درخت تنومند ایران اسلامی را استوارتر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) اظهار کرد: هر چند شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی ضایعه‌ای جانکاه و اندوهی دردناک برای امت اسلامی و آزادگان جهان است اما مطمئناً خون پاکش، درخت تنومند عزت و استقلال ایران اسلامی را آبیاری و استوارتر از پیش خواهد کرد.

وی افزود: تیر ماه سال ۱۴۰۵ لحظه‌ای به یاد ماندنی و تاریخ‌ساز در تاریخ پرشکوه مردم مومن، باوفا، غیرتمند، ولایتمدار و انقلابی ایران اسلامی رقم خواهد خورد و قلب آزادگان جهان در مراسم تشییع میلیونی پیکر مطهر شهید والامقام قائد امت و رهبر شهید انقلاب حضرت امام خامنه‌ای(رض) خواهد تپید.

خطیب جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی دوباره با ولایت و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و امام شهیدمان تجدید میثاق خواهند کرد و لحظاتی ناب از عشق و دلدادگی به ابر مرد ایران اسلامی و جان فدای بزرگ ملت اسلامی به دنیا نشان خواهند داد.

حجت الاسلام عبادی در فراز دیگری از خطبه‌ها با انتقاد از گرانی و کیفیت پایین نان، متذکر شد: مردم از گرانی و کیفیت پایین نان گلایه به حقی دارند که انتظار می‌رود این موضوع با جدیت تمام پیگیری شود.

وی تأکید کرد: گرانی و کیفیت پایین نان قابل قبول نیست و انتظار داریم نظارت بر نانوایی‌ها بیشتر و با متخلفان برخورد شود. در طول سال‌های اخیر، با وجود افزایش بی‌رویه قیمت نان، کوچک‌ترین تغییری در بهبود کیفیت پخت صورت نگرفته است.

امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: افزایش هزینه برای مردم در قبال دریافت کالایی بی‌کیفیت، نارضایتی عمومی را در پی داشته است.

وی عنوان کرد: وقتی نانی که باید قوت غالب باشد، اندکی پس از خرید به دلیل پخت ناقص، خمیر بودن یا سوختگی، جزو ضایعات می‌شود، عملاً شاهد هدررفت میلیون‌ها تن سرمایه ملی هستیم که مستقیماً از جیب ملت و بودجه کشور پرداخت شده است.