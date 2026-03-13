طباطبایی: پزشکیان آیینه تمام‌ نمای ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور نوشت: «تصویر حضور منحصربهفرد رئیسجمهور در راهپیمایی روز قدس یک پیام مهم را به جهانیان مخابره کرد؛ دکتر پزشکیان آیینه تمامنمای ملت ایران است. شجاع، لحظهشناس، پای کار، حاضر در صحنه و مؤمن به راهی که برگزیده است. جاهلانی که طمع خام به خاک ایران دارند، این تصویر را بارها ببینند.»
