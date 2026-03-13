راهپیمایی روز قدس همبستگی مردم و انتقام از صهیونیسم

خبرگزاری مهر، گروه استانها- شیرین اسلوب: راهپیمایی روز جهانی قدس، هر ساله به مثابه نبض تپنده وحدت جهان اسلام، صحنهای باشکوه از اتحاد و همدلی امت اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است. امسال اما این آیینهای دشمنستیز، با حرارتی مضاعف و شعوری عمیقتر از همیشه برگزار شد؛ گویی هر گام عزاداران و روزهداران در این مسیر، نه فقط حمایت از آرمان قدس، بلکه پاسخی به ندای مظلومیت تاریخ و اعلام انزجار از جنایات بیپایان اشغالگران بود.
همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان مشگینشهر، همانند سایر نقاط ایران اسلامی و جهان، با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی روز قدس، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات خود افزودند.
خیابانهای منتهی به مصلای نماز جمعه از ساعات ابتدایی صبح مملو از جمعیتی شد که با مشتهای گره کرده و فریادهای رسای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، خشم و انزجار خود را از سردمداران استکبار جهانی و به ویژه رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی به جهانیان مخابره کردند.
هوای سرد پاییزی مشگینشهر، گرمای نفسهای مردم را نمیتوانست پنهان کند. از نوجوانان و جوانانی که با شور و شعف انقلابی در صفوف راهپیمایی حضور یافته بودند، تا پیرمردان و پیرزنانی که با عصای ایمان و ارادهای پولادین، مسیر حق را طی میکردند، همه و همه یکصدا فریاد میزدند: «انتقام، انتقام، انتقام از اسرائیل». فضای شهر، آکنده از صلابت و بصیرتی بود که نشاندهنده اراده راسخ ملت ایران برای ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از کیان اسلامی بود. شعارهای کوبندهای مانند «انتقام خون امام خامنهای» که در همآمیخته با فریادهای «مرگ بر آمریکا» طنینانداز میشد، پیام روشنی برای دشمنان داشت: این ملت، پای آرمانهای خود ایستاده است و هرگز فریب تبلیغات سوء دشمنان را نخواهد خورد.
انتقام خون شهدا را میگیریم
در میان دریای خروشان جمعیت، چهرههای آشنا و ناآشنایی بودند که هر یک با نیتی خالص و دلی سرشار از عشق به اسلام و انقلاب، قدم در این راه نهاده بودند. خبرنگار مهر در میان جمعیت، مادری داغدار را مییابد که تصویر فرزند شهیدش را چون نگینی بر سینه آویخته بود. او با چشمانی اشکبار اما مصمم، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «فرزند عزیزم را در راه دفاع از وطن و حریم اسلام تقدیم کردم. امروز اینجا هستم تا به همه دنیا اعلام کنم که راه شهدا ادامه دارد. خون آنها پایمال نخواهد شد و ما، مادران شهدا، تا آخرین لحظه عمر خود، انتقامخواه خون پاکشان از این دشمنان جنایتکار خواهیم بود.»
در گوشهای دیگر، جمعی از دانشجویان دانشگاههای شهرستان با شور و هیجانی وصفناپذیر شعار سر میدادند. یکی از آنها که خود را سجاد، دانشجوی رشته علوم سیاسی معرفی کرد، اینچنین گفت: «ما نسل جوان ایران، ادامهدهنده راه شهدا و امام شهدا هستیم. ما به آرمانهای انقلاب اسلامی پایبند بوده و تا آخرین قطره خون از حرمت کشورمان و مظلومان عالم دفاع خواهیم کرد. قدس تنها متعلق به فلسطینیان نیست؛ قله آرمانی همه آزادیخواهان جهان است و ما تا آزادی کامل آن از چنگال صهیونیسم بینالملل دست از مبارزه برنخواهیم داشت.»
انتقام خون رهبرمان را از دشمن خونخوار میگیریم
پیرمردی که سالها از عمر پربرکتش میگذشت و با تکیه بر عصا و همراهی نوه خردسالش در راهپیمایی شرکت کرده بود، جلوهایی از پیوند نسلها را به تصویر میکشید. او با صدایی گرفته اما پرمعنا گفت: «من از ابتدای انقلاب تاکنون بارها و بارها در صحنههای مختلف حضور داشتهام. دیدهام که این ملت و این نظام، چگونه همیشه در کنار مظلومان و در برابر ظالمان ایستاده است. امروز هم با تمام وجود و با افتخار در این راهپیمایی شرکت کردهام تا به لطف خدا، بتوانم سهمی در فریاد رسای انتقام خون رهبر شهیدمان و دیگر شهدای والامقام از دشمن خونخوار داشته باشم. نوهام را هم آوردهام تا از کودکی بفهمد که باید در برابر ظلم ایستاد.»
در این راهپیمایی عظیم، مردم مشگینشهر بر ضرورت انتقام سخت از حامیان بینالمللی صهیونیسم و پاسخ کوبنده به جنایات هولناک رژیم اشغالگر قدس در غزه و کرانه باختری تأکید کردند. این حضور پرشور، پیام قاطع و روشنی برای جهانیان داشت: ملت ایران، با تمام توان و تا آخرین قطره خون خود، از محور مقاومت و آرمان آزادی قدس شریف پشتیبانی خواهد کرد و هرگز در این مسیر دچار تردید و خستگی نخواهد شد.
اتحاد و همدلی مردم، پشتوانه امنیت کشور
این راهپیمایی با شکوه، بار دیگر اثبات کرد که ملت شریف ایران، متحد و یکدل در کنار یکدیگر و پشتیبان مدافعان امنیت کشور هستند. آنها با حضور خود اعلام داشتند که خون پاک رهبر شهید، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدای والامقام انقلاب اسلامی، ضامن بقا و سربلندی این مرز و بوم است و ملت ایران هرگز این خونها را فراموش نخواهد کرد و دیر یا زود انتقام آن را از غاصبان و جنایتکاران خواهد گرفت.
امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، با نگاه دوراندیشانه خود، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کردند. این روز، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه سرآغاز یک تحول عظیم در جهان اسلام بود. روز قدس، روز برافراشته شدن پرچم اسلام، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین، روز تعیین سرنوشت ملتهای مظلوم، روز اتمام حجت با همه ابرقدرتها، روز جدایی صف منافقین از متعهدین به آرمانهای اسلامی، روز افشای چهره واقعی دولتهای خائن و سازشکار، روز قطع امید غرب از تسلط بر ممالک اسلامی، روز خروج مسلمین از انزوا و روز صدور فرمان حمله به اشغالگران است. شاید کمتر کسی بتواند به درک عمیق ابعاد و اعماق این کلیدواژهها در اندیشه والای امام راحل نائل آید، اما امروزه به برکت مقاومت جانانه مردم مظلوم فلسطین و غزه و گروههای جهادی در برابر تجاوزات و جنایات بیحد و حصر نظامیان صهیونیست، جهانیان به عظمت دوراندیشی و انتخاب حکیمانه آن پیر سفرکرده درود میفرستند.
به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی مشگینشهر همزمان با سراسر کشور، امسال پررنگتر و باشکوهتر از سالهای گذشته، بار دیگر صلابت، بیداری اسلامی و بصیرت عمیق خود را با حضوری گسترده و معنادار در راهپیمایی روز قدس به رخ جهانیان کشیدند. حال و هوای امسال با سالهای دیگر تفاوتی اساسی داشت؛ امسال مردم، عزادار از دست دادن رهبر شهیدشان هستند، اما این عزاداری، نه از سر ناامیدی، که از سر ارادهای پولادین برای انتقام است. آنها بار دیگر ثابت کردند که دفاع از انقلاب اسلامی، آرمان قدس و خاک پاک ایران را آبروی خود میدانند و از فریاد زدن این حمایت و ایستادگی، هرگز ترسی به دل راه نمیدهند. جهان به زودی شاهد سرفرازی ملتی خواهد بود که سالهاست زیر بار ظلم و ستم مقاومت کرده و اکنون با نیرویی مضاعف، آماده رقم زدن آیندهای روشن برای قدس شریف و تمامی مستضعفان عالم است. ما بهترین سرداران خود را در دفاع از آرمانهای قدس تقدیم انقلاب کردهایم و این راه تا نابودی کامل ظلم و برپایی عدالت، ادامه خواهد داشت.
