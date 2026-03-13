امام جمعه سنقر: ملت ایران در برابر استکبار با قدرت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه روز جهانی قدس در سنقر و کلیایی با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه هشتاد و ششم نهجالبلاغه میفرمایند انسان شقاوتمند کسی است که فریب هوا و هوس را میخورد و در مجالس و مسیرهایی قرار میگیرد که انسان را از یاد خدا دور میکند.
وی افزود: همنشینی با اهل هوا و هوس ایمان را به فراموشی میسپارد و زمینه حضور شیطان را فراهم میکند، از این رو مؤمنان باید در زندگی خود راستگویی، صداقت و پرهیز از دروغ را سرلوحه قرار دهند.
امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به اهمیت راستگویی در زندگی فردی و اجتماعی تصریح کرد: اگر زبان انسان به دروغ عادت کند، ایمان از وجود او رخت برمیبندد، در حالی که راستگویی انسان را در مسیر نجات قرار میدهد.
رضایی در ادامه با اشاره به ویژگیهای متقین در قرآن کریم بیان کرد: یکی از ویژگیهای اهل تقوا ایمان به غیب است و این ایمان تنها به باور داشتن خداوند و فرشتگان محدود نمیشود، بلکه شامل باور به نصرت الهی و عزتبخشی خداوند به مؤمنان نیز میشود.
وی با اشاره به ماجرای بیعت رضوان در تاریخ اسلام گفت: در سال ششم هجری، هنگامی که مسلمانان در زیر درخت با پیامبر اسلام (ص) بیعت کردند، آیه «لقد رضی الله عن المؤمنین» نازل شد و خداوند رضایت خود را از مؤمنان اعلام کرد؛ این رضایت به معنای اعطای عزت، پاداش و سربلندی به آنان بود.
امام جمعه سنقر و کلیایی افزود: مؤمنان در آن زمان با پیامبر اکرم (ص) بیعت کردند که تا پای جان از اسلام و ولایت دفاع کنند و همین ایستادگی موجب شد در ادامه به پیروزیها و عزتهای بزرگ دست یابند.
وی با اشاره به جنگ بدر نیز اظهار کرد: در این جنگ، مسلمانان ابتدا به دنبال کاروان تجاری قریش بودند، اما اراده الهی به گونهای رقم خورد که آنان با لشکر نظامی دشمن روبهرو شدند و همین نبرد زمینه تثبیت حق و شکست دشمنان را فراهم کرد.
بیعت با امام خامنه ای زمینهساز عزت و پیشرفت امت اسلامی خواهد بود
رضایی با بیان اینکه سنتهای الهی در طول تاریخ تکرار میشود، تصریح کرد: امروز نیز ملت ایران با رهبری خود بیعت کردهاند و این بیعت زمینهساز عزت و پیشرفت امت اسلامی خواهد بود.
وی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی افزود: حضور مردم در مناسبتهایی مانند ۲۲ بهمن و دیگر عرصههای اجتماعی و سیاسی نشاندهنده پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب و ولایت است.
امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به شرایط منطقه و تقابل با جبهه استکبار گفت: ملت ایران در برابر فشارها و دشمنیها ایستاده و این ایستادگی موجب عزت و اقتدار کشور شده است.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش میکنند با شایعهپراکنی و جنگ روانی جامعه را دچار اضطراب کنند، تأکید کرد: یکی از مهمترین وظایف مردم، بیتوجهی به شایعات و حفظ وحدت و آرامش در جامعه است.
رضایی ادامه داد: در صدر اسلام نیز دشمنان با شایعهسازی تلاش میکردند روحیه مسلمانان را تضعیف کنند، اما ایمان و آگاهی مسلمانان موجب شد این توطئهها بیاثر بماند.
روز قدس ریشه در آموزههای اسلامی و دفاع از مظلومان دارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس گفت: این روز به ابتکار امام خمینی (ره) نامگذاری شد و ریشه در آموزههای اسلامی و دفاع از مظلومان دارد.
امام جمعه سنقر و کلیایی افزود: بیتالمقدس از مقدسترین مکانهای اسلامی و قبله نخست مسلمانان است و در روایات اسلامی جایگاه ویژهای دارد.
وی با اشاره به وضعیت انسانی در سرزمینهای فلسطینی تصریح کرد: آنچه در فلسطین رخ میدهد تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه یک فاجعه انسانی است و وجدانهای بیدار در سراسر جهان باید نسبت به آن حساس باشند.
رضایی با تأکید بر لزوم حضور مردم در صحنههای اجتماعی و انقلابی گفت: حضور مردم در عرصههای مختلف، مهمترین عامل قدرت و اقتدار یک ملت است و همین حضور میتواند نقشههای دشمنان را خنثی کند.
وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و مقاومت در برابر فشارها تأکید کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، اتحاد و رهبری، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.
امام جمعه سنقر و کلیایی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، پیروزی جبهه اسلام و عزت مسلمانان جهان، از خداوند متعال خواست ملت ایران را در مسیر حق و مقاومت ثابتقدم بدارد.
