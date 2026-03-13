به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیتالله حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجدالنبی (ص) قزوین اقامه شد اظهار کرد: اگر بگوییم دو هفتهای که بر ملت ما گذشت از حساسترین و پرحادثهترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی در دهههای اخیر بود سخن گزافی نگفتهایم.
وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: ملت ایران در این روزهای خطیر، شاهد ددمنشی بزرگترین دشمنان بشریت بود؛ حملهای که با طراحی شیطان بزرگ و صهیونیسم جهانی آغاز شد و در نهایت با شهادت مظلومانه رهبر برجسته انقلاب اسلامی، داغی جانکاه بر دل امت اسلام گذاشت، اما در مقابل، حماسهای عظیم از ایمان و اقتدار پدید آورد.
امامجمعه قزوین با بررسی اهداف دشمن در آغاز جنگ اخیر اظهار داشت: از نخستین روز پیروزی انقلاب، نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین مانع در برابر جاهطلبی استکبار بهویژه آمریکا بوده و فرهنگ الهی آن سد راه گسترش الگوی غربی شده است.
وی عنوان کرد: رژیم صهیونیستی نیز پس از شکست هیمنه خود در جریان طوفان الاقصی، برای بازسازی چهرهاش به دامن آمریکا پناه برد و این جنگ را به راه انداخت تا در خیال خود، انقلاب اسلامی را درهم بشکند.
آیتالله مظفری افزود: دشمن این بار رؤیای اهداف ناممکن را در سر داشت؛ میخواست با حملات گسترده، رهبری جامعه را از ما بگیرد و کشور را دچار خلأ هدایت کند، همزمان توان تهاجمی نیروهای مسلح را نابود سازد و با حمله به مراکز نظامی و امنیتی، ملت را در شرایط ترس و ناامیدی فرو ببرد؛ اما ملت ما نشان داد که نه با موشک، نه با تهدید، و نه با شهادت رهبر، از مسیر ولایت جدا نخواهد شد.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: شهادت امام شهید انقلاب هرچند اندوهی بزرگ بود، اما از منظری دیگر جلوهای از تقدیر الهی بود. او عبد صالحی بود که عمری در راه خدا جهاد کرد و نهایتاً در ماه مبارک رمضان، روزهدار و در حال تلاوت قرآن، به آرزوی دیرین خود، یعنی شهادت در راه حق رسید؛ همانگونه که مولای متقیان، امیرالمؤمنین (ع)، در محراب عبادت به دیدار حق شتافت.
وی گفت: دشمن خیال میکرد با این حادثه میتواند نظام را متلاشی کند، اما در کمتر از چند روز، با تشکیل شورای رهبری موقت و برگزاری نشست ویژه مجلس خبرگان در میان بمباران دشمن، خلف صالح امام شهید، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، بهعنوان رهبر جدید انتخاب شد و آرامشی ژرف در دل ملت پدید آمد. این انتخاب مدبرانه نشان داد که جمهوری اسلامی، نظامی نهادمند و الهامگرفته از سنتهای الهی است و تکیهاش بر افراد نیست، بلکه بر ایمان و مردم استوار است.
امامجمعه قزوین با اشاره به پیام قاطع رهبر معظم انقلاب پس از آغاز مسئولیتشان، اضافه کرد: ملت با شنیدن پیام مقتدرانه ایشان، بار دیگر استواری نظام ولایی را لمس کرد و دریافت که راه شهیدان انقلاب با قدرت ادامه دارد. دشمنان گمان میکردند با شهادت امام، مقاومت فرو میپاشد در حالی که همان دقایق نخست، سپاه هوافضا طبق تدبیر پیشبینیشده، حملات موشکی سنگینی علیه پایگاههای آمریکا و مراکز رژیم صهیونیستی انجام داد و پاسخ کوبندهای دادند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اظهار داشت: امروز دنیا دید که چگونه سامانههای پدافندی دشمن یکی پس از دیگری فرو ریخت و اتوبان آتشی در قلب مناطق اشغالی گشوده شد. رژیم صهیونیستی با وجود لایههای متعدد دفاعی در برابر قدرت دین و ایمان شکست خورد.
وی در ادامه درباره بسته شدن تنگه هرمز بهعنوان اهرم قدرت ایران گفت: این آبراه حیاتی، که رگ حیاتی اقتصاد جهان و محل عبور یکچهارم نفت و گاز جهان است، اکنون در کنترل نیروهای مقاومت قرار دارد و ادامه بستهماندن آن میتواند معادلات منطقهای و جهانی را به نفع محور مقاومت تغییر دهد. دشمن میداند تابآوریاش در مقابل فشار اقتصادی حاصل از این شرایط بسیار شکننده است.
ملت ایران خیابانها را سنگر استقامت کرد
آیتالله مظفری با تأکید بر نقش مردم در شکست نقشههای دشمن تصریح کرد: دشمن میخواست مردم از خیابانها بیرون بروند و رعب حاکم شود، اما ملت ایران، بر خلاف محاسبات آنان، خیابانها را سنگر استقامت کرد. همانگونه که امام شهید ما وعده داده بود، خداوند این ملت را برانگیخت تا فتنه را خاموش کنند. این بعثت دوباره ملت، معجزه بزرگ انقلاب در روزهای اخیر بود.
وی با تمجید از حضور مردمی استان قزوین گفت: مردم مؤمن این دیار همواره پیشگام در ولایتمداری بودهاند و این بار نیز در دفاع از نظام و رهبری خوش درخشیدند. دشمن باید بداند که ملت ما از پای نمینشیند و در هر شرایطی در میدان باقی خواهد ماند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به نزدیک شدن چهارشنبهسوری اشاره کرد و هشدار داد: در چنین شرایط حساسی، باید هوشیار بود تا دشمن نتواند از مراسم یا تجمعات غیردینی سوءاستفاده کند. جوانان باید مراقب باشند تا بهانهای به دست بدخواهان ندهند. خانوادهها نیز نسبت به رفتار فرزندان خود حساس باشند.
وی هشدار داد: مزدوران داخلی دشمن باید بدانند کشور در شرایط جنگی است و هرگونه همراهی با دشمن، پاسخی سخت از سوی نیروهای امنیتی و مردم در پی خواهد داشت.
آیتالله مظفری در جمعبندی خطبهها با توصیه به بیعت عمومی با رهبر معظم انقلاب گفت: رمز تداوم عزت و پیشرفت انقلاب در پیوند قلبی ملت با ولایت است. تجربه دهههای گذشته نشان داده هرگاه مردم در اطاعت از رهبری متحد باشند، هیچ توطئهای نمیتواند به نظام آسیب برساند.
وی در پایان با تلاوت آیاتی از سورههای آلعمران، بقره و محمد (ص) تأکید کرد: شرط پیروزی، صبر و تقواست؛ همانگونه که قرآن میفرماید: «إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت أقدامکم»؛ اگر خدا را یاری کنید، او نیز شما را یاری خواهد کرد. ملت مؤمن ایران نیز با همین ایمان، تا تحقق وعده الهی استوار خواهد ماند.
