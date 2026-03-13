امام جمعه قصرشیرین: راهپیمایی روزقدس نماد اتحاد و اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام آرمند در خطبههای نماز جمعه این هفته قصرشیرین با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی قدس، این مناسبت را نماد همبستگی و اقتدار ملت ایران در دفاع از آرمان فلسطین دانست.
وی اظهار کرد: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر حمایت قاطع خود از مردم مظلوم فلسطین را به جهانیان اعلام میکنند و نشان میدهند که فریاد حقطلبی ملتهای آزاده هرگز خاموش نخواهد شد.
امام جمعه قصرشیرین با اشاره به تداوم این حضور مردمی در طول بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: روز قدس روز نمایش عزت، اقتدار و پایبندی ملت ایران به آرمانهای امام خمینی (ره) است و این مسیر پس از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در دوران رهبری مقام معظم رهبری با استحکام و قدرت ادامه یافته است.
وی با بیان اینکه حضور مردم مهمترین عامل اقتدار و پیشرفت کشور به شمار میرود، تصریح کرد: محور اصلی پیشرفت و پایداری انقلاب اسلامی، حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم در صحنههای مختلف است و همین حضور، دشمنان را از دستیابی به اهداف خود ناامید کرده است.
حجتالاسلام آرمند ادامه داد: مشارکت گسترده مردم در مناسبتهای انقلابی نشاندهنده روحیه وحدت و همدلی در جامعه است و ملت ایران در طول سالهای گذشته همواره ثابت کردهاند که در دفاع از ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی استوار هستند.
وی با اشاره به نقش مردم قصرشیرین در صحنههای مختلف اجتماعی و انقلابی گفت: قصرشیرین همواره از شهرهای پیشرو در عرصه حضور مردمی بوده و مردم این شهرستان در تمامی مناسبتهای ملی و مذهبی با شور و نشاط مثالزدنی در برنامهها و مراسمها شرکت کردهاند.
امام جمعه قصرشیرین از حضور پررنگ مردم این شهرستان در برنامههای مختلف تقدیر کرد و افزود: حضور فعال مردم قصرشیرین در کاروانها، مراسمها و برنامههای انقلابی نشاندهنده ایمان، غیرت و پایبندی آنان به ارزشهای اسلامی و انقلابی است.
وی خاطرنشان کرد: این حضور گسترده مردمی نه تنها موجب تقویت روحیه همبستگی در جامعه میشود، بلکه دشمنان را نیز دچار یأس و ناامیدی کرده و موجب تقویت جبهه مقاومت در منطقه خواهد شد.
حجتالاسلام آرمند در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و استمرار حضور مردم در صحنه گفت: تکیه بر ایمان، وحدت و باور به نصرت الهی مهمترین عامل مقابله با توطئههای دشمنان و استمرار مسیر عزت، استقلال و اقتدار ملت ایران است.
