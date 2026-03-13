امام جمعه کرمانشاه: روز قدس مقدمه نابودی رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین جایگاه روز جهانی قدس، تحولات منطقه، اهمیت روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و نقش مردم ایران در مقابله با دشمنان پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با دعوت مؤمنان به تقوای الهی اظهار کرد: بندگان خدا، متدینین و همه برادران و خواهران مؤمن را در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به رعایت تقوای الهی در همه لحظات زندگی دعوت می‌کنم، چرا که این روزها از شریف‌ترین و ارزشمندترین ایام سال است.

روز قدس؛ یوم‌اللهی برای دفاع از سرزمین مقدس فلسطین

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس گفت: امروز حقیقتاً روز بزرگی است و باید آن را یوم‌الله دانست. روز قدس روزی بسیار مهم و مقدس است که یادآور جایگاه سرزمین فلسطین و مسجدالاقصی در جهان اسلام است.

وی با استناد به آیه نخست سوره مبارکه اسراء افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «سبحان الذی اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله»، که این آیه نشان‌دهنده عظمت و قداست مسجدالاقصی و سرزمین پیرامونی آن است.

حجت‌الاسلام غفوری ادامه داد: خداوند متعال نه تنها مسجدالاقصی بلکه سرزمین پیرامونی آن را نیز مبارک دانسته و این موضوع نشان می‌دهد که سرزمین فلسطین از جایگاه ویژه‌ای در نزد پروردگار برخوردار است. این همان سرزمینی است که بخشی از نشانه‌های الهی در آن به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام در جریان معراج نشان داده شد.

وی با اشاره به تحولات تاریخی فلسطین اظهار کرد: پس از جنگ جهانی دوم، قدرت‌های استعماری غربی با تقسیم سرزمین‌های اسلامی، کشورهای کوچک و وابسته‌ای را در منطقه ایجاد کردند تا قدرت جهان اسلام را تضعیف کنند. در همین چارچوب، انگلیس سرزمین فلسطین را تحت قیمومیت خود گرفت و با حمایت از مهاجرت یهودیان صهیونیست زمینه شکل‌گیری رژیم جعلی اسرائیل را فراهم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: استعمارگران غربی با مسلح کردن صهیونیست‌ها و حمایت از آنها، سرزمین فلسطین را به پایگاهی برای تسلط بر جهان اسلام تبدیل کردند و از همان ابتدا کشتار مردم مظلوم فلسطین، اشغال خانه‌ها و آواره کردن میلیون‌ها انسان بی‌گناه آغاز شد.

روز قدس؛ ابتکار راهبردی امام خمینی(ره)

وی در ادامه به نقش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در احیای مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی دچار یأس و ناامیدی شده بودند، امام خمینی(ره) با ابتکار تأسیس روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روح تازه‌ای در مبارزه با رژیم صهیونیستی دمید.

امام جمعه کرمانشاه افزود: امام راحل با این اقدام آینده‌نگرانه، زمینه اتحاد مسلمانان جهان را فراهم کرد تا با حضور در راهپیمایی‌های روز قدس و سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، خواستار نابودی این رژیم غاصب شوند.

وی تأکید کرد: امروز نیز ملت ایران با حضور گسترده در صحنه نشان داده‌اند که نه تنها اجازه تحقق رؤیای صهیونیست‌ها برای گسترش سلطه خود در منطقه را نخواهند داد، بلکه همین موجودیت محدود این رژیم نیز در نهایت از صفحه روزگار محو خواهد شد.

قدردانی از حضور مردم و تبریک انتخاب رهبر جدید انقلاب

حجت‌الاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: حضور امروز مردم حقیقتاً کم‌نظیر و شگفت‌انگیز بود و حتی انسان را به تعجب وا می‌داشت که چگونه این ملت با چنین شور و ایمانی در صحنه حضور دارند.

وی افزود: مردم کرمانشاه همچون سایر ملت ایران با حضور گسترده در این راهپیمایی بار دیگر نشان دادند که در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مردم فلسطین همواره پیشگام هستند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به تحولات اخیر کشور و شهادت رهبر پیشین انقلاب اسلامی گفت: دشمنان تصور می‌کردند با این اقدام می‌توانند ملت ایران را دچار ضعف و تزلزل کنند، اما این شهادت مظلومانه موجی از بیداری و اتحاد در میان ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان ایجاد کرد.

وی همچنین از ایستادگی نیروهای مسلح کشور قدردانی کرد و افزود: رزمندگان شجاع و مجاهد کشور با پاسخ قاطع خود به دشمنان نشان دادند که تعرض به ملت ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری را تبریک گفت و اظهار کرد: این انتخاب شایسته و به‌موقع، دل ملت ایران را شاد و جبهه دشمنان را دچار حیرت کرد.

وی تصریح کرد: پیام اخیر رهبر جدید انقلاب اسلامی که در هفت محور ارائه شد، مسیر آینده انقلاب را به روشنی تبیین کرد و وظایف مردم، نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی و همچنین جبهه مقاومت را مشخص ساخت.

حجت‌الاسلام غفوری در پایان با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان گفت: اکنون در روزهای پایانی این ماه پربرکت قرار داریم و لازم است مؤمنان از فرصت باقی‌مانده برای تلاوت قرآن، دعا، استغفار، کمک به نیازمندان و طلب تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) بهره ببرند.

وی خاطرنشان کرد: این ملت که تربیت‌یافته مکتب امام خمینی(ره) و ادامه‌دهنده راه شهداست، با وحدت، ایمان و تبعیت از رهبری انقلاب اسلامی مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد.