۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

امام جمعه اشنویه: روز قدس نماد صف بندی حق در مقابل باطل است

امام جمعه اشنویه: روز قدس نماد صف بندی حق در مقابل باطل است

ارومیه- امام جمعه اشنویه از روز قدس به عنوان نمادی از صف بندی حق در مقابل باطل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عباس رسولی در مراسم روز جهانی قدس با بیان اینکه القدس لنا، شاه بند خواسته‌های کل مسلمانان جهان اظهار کرد: مسلمانان همواره بر طبق شعار(القدس لنا)، چهارچوب فکری و اعتقادی خود در حوزه دفاعی را بر این اصل شکل می دهند که همانا قدس متعلق به ماست و نه صهیون ها.

وی اظهار کرد: بیت المقدس به‌عنوان قبله اول مسلمانان برای کلیه مسلمین، مقدس و دفاع از آن بر هر مسلمانی واجب است.

امام جمعه اشنویه روز قدس را نماد صف بندی حق در مقابل باطل دانست و گفت: شالوده اعتقادی هر مسلمانی در حوزه دفاع جمعی به این اصل متصل است که دفاع در راستای مقابله با ظلم وستم، جهاد و یک فریضه است.

ماموستا رسولی با اشاره به ضرورت همبستگی مسلمانان علیه غده سرطانی اسرائیل، گفت: بر طبق آیه(واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا) و حدیث(یدالله مع الجماعه) هر کسی صف خود را از جماعت جدا کند، از رحمت و الطاف خداوند به دور است و قضیه دفاع از فلسطین یکی از مهم‌ترین اصول غیرقابل انکار برای وحدت مسلمین است.

امام جمعه اشنویه با بیان اهمیت توجه به روز قدس به عنوان مرجعی برای شناخت دشمن و خنثی سازی توطئه‌های آنان، تصریح کرد: روز قدس می تواند به عنوان ملجا قوت و اقتدار مسلمانان در مقابل دشمن صهیونیستی و مرجعی برای پشتیبانی و محافظت از شعار مسلمین برای حفظ فلسطین تلقی شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها