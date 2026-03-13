آیت الله آملی لاریجانی: استقامت بزرگترین سلاح مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس شهر مقدس قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس و استقامت و مقاومت مردم پیامی برای دشمنان به همراه دارد.
رییس مجمع تشحیص مصلحت نظام گفت: مردم فهیم و بصیرت ایران اسلامی منافع کشور را بر همه چیز ترجیه میدهند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: استقامت بزرگترین سلاح مردم است و امروز ملت بزرک ایران مستحکم در صحنه حضور دارند و باید از این مردم تشکر و قدردانی کرد.
