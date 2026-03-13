۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

آیت الله آملی لاریجانی: استقامت بزرگترین سلاح مردم است

قم- رئیس مجمع تشحیص مصلحت نظام گفت: استقامت بزرگترین سلاح مردم است و امروز ملت بزرگ ایران مستحکم در صحنه حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی در حاشیه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس شهر مقدس قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس و استقامت و مقاومت مردم پیامی برای دشمنان به همراه دارد.

رییس مجمع تشحیص مصلحت نظام گفت: مردم فهیم و بصیرت ایران اسلامی منافع کشور را بر همه چیز ترجیه می‌دهند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: استقامت بزرگترین سلاح مردم است و امروز ملت بزرک ایران مستحکم در صحنه حضور دارند و باید از این مردم تشکر و قدردانی کرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها