به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حامد آرمند در خطبههای نماز جمعه این هفته قصرشیرین با اشاره به رویکردهای اخیر مقامات آمریکایی اظهار کرد: تغییر مداوم مواضع و عقبنشینی از تهدیدهای مطرحشده، بیانگر سردرگمی سیاستمداران آمریکایی و تداوم راهبردهایی است که تاکنون هیچ دستاوردی برای آنان به همراه نداشته است.
وی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم نخواهد شد و هرگونه اقدام علیه منافع و امنیت کشور با واکنشی قاطع و متناسب روبهرو میشود.
امام جمعه قصرشیرین با اشاره به هشدارهای صادرشده از سوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا درباره تهدید زیرساختهای کشور، تصریح کرد: هرگونه تعرض احتمالی به مراکز حیاتی ایران میتواند تبعات گستردهای در سطح منطقه به دنبال داشته باشد و معادلات امنیتی را دستخوش تغییر کند.
حجتالاسلام آرمند در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز فعالیت مرکز شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین اشاره کرد و گفت: راهاندازی این مرکز گامی مهم در مسیر فعالسازی ظرفیتهای منطقه آزاد است و میتواند زمینه رونق اقتصادی و توسعه زیرساختهای این منطقه را فراهم کند.
وی با تقدیر از تلاش مسئولان استانی و شهرستانی در پیشبرد برنامههای منطقه آزاد افزود: تحقق اهداف پیشبینیشده در این منطقه نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاهها، برنامهریزی دقیق و فراهم شدن زیرساختهای مورد نیاز است.
امام جمعه قصرشیرین همچنین با اشاره به افزایش هزینههای اجاره مسکن در ماههای اخیر، اظهار کرد: رشد نامتعارف نرخ رهن و اجاره فشار قابل توجهی بر خانوادهها وارد کرده و انتظار میرود دستگاههای مسئول با نظارت مؤثرتر، از بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: نظارت مستمر بر عملکرد بنگاههای معاملات ملکی و برخورد قانونی با متخلفان میتواند نقش مؤثری در ساماندهی بازار اجاره و کاهش مشکلات مستأجران داشته باشد.
حجتالاسلام آرمند در ادامه با اشاره به شرایط اقلیمی امسال و افزایش پوشش گیاهی در مناطق مختلف شهرستان، هشدار داد: با آغاز فصل گرما احتمال وقوع آتشسوزی در مراتع و جنگلها افزایش مییابد و لازم است دستگاههای مرتبط و مردم نسبت به پیشگیری از این حوادث حساسیت بیشتری داشته باشند.
وی همکاری دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، نیروهای انتظامی و مشارکت مردمی را در کاهش خطر آتشسوزیها ضروری دانست و بر آمادگی همهجانبه برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.
امام جمعه قصرشیرین در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فرامرز حضرتی، از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به اداره بهزیستی این شهرستان، گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و پاسداشت آرمانهای آنان وظیفهای همگانی است و باید همواره مورد توجه جامعه قرار گیرد.
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