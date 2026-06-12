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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

آرمند: تهدیدهای آمریکا نتیجه‌ای جز شکست برای واشنگتن نداشته است

آرمند: تهدیدهای آمریکا نتیجه‌ای جز شکست برای واشنگتن نداشته است

کرمانشاه- امام جمعه قصرشیرین با انتقاد از مواضع متناقض آمریکا گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده سیاست تهدید علیه جمهوری اسلامی نه‌تنها کارآمد نبوده، بلکه همواره با ناکامی همراه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد آرمند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قصرشیرین با اشاره به رویکردهای اخیر مقامات آمریکایی اظهار کرد: تغییر مداوم مواضع و عقب‌نشینی از تهدیدهای مطرح‌شده، بیانگر سردرگمی سیاستمداران آمریکایی و تداوم راهبردهایی است که تاکنون هیچ دستاوردی برای آنان به همراه نداشته است.

وی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم نخواهد شد و هرگونه اقدام علیه منافع و امنیت کشور با واکنشی قاطع و متناسب روبه‌رو می‌شود.

امام جمعه قصرشیرین با اشاره به هشدارهای صادرشده از سوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا درباره تهدید زیرساخت‌های کشور، تصریح کرد: هرگونه تعرض احتمالی به مراکز حیاتی ایران می‌تواند تبعات گسترده‌ای در سطح منطقه به دنبال داشته باشد و معادلات امنیتی را دستخوش تغییر کند.

حجت‌الاسلام  آرمند در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز فعالیت مرکز شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این مرکز گامی مهم در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه آزاد است و می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های این منطقه را فراهم کند.

وی با تقدیر از تلاش مسئولان استانی و شهرستانی در پیشبرد برنامه‌های منطقه آزاد افزود: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این منطقه نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز است.

امام جمعه قصرشیرین همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های اجاره مسکن در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: رشد نامتعارف نرخ رهن و اجاره فشار قابل توجهی بر خانواده‌ها وارد کرده و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با نظارت مؤثرتر، از بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: نظارت مستمر بر عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی و برخورد قانونی با متخلفان می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی بازار اجاره و کاهش مشکلات مستأجران داشته باشد.

حجت‌الاسلام آرمند در ادامه با اشاره به شرایط اقلیمی امسال و افزایش پوشش گیاهی در مناطق مختلف شهرستان، هشدار داد: با آغاز فصل گرما احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها افزایش می‌یابد و لازم است دستگاه‌های مرتبط و مردم نسبت به پیشگیری از این حوادث حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی همکاری دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، نیروهای انتظامی و مشارکت مردمی را در کاهش خطر آتش‌سوزی‌ها ضروری دانست و بر آمادگی همه‌جانبه برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

امام جمعه قصرشیرین در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فرامرز حضرتی، از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به اداره بهزیستی این شهرستان، گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان وظیفه‌ای همگانی است و باید همواره مورد توجه جامعه قرار گیرد.

کد مطلب 6857946

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